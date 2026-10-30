В ближайшую неделю погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому осадков будет совсем немного, чаще дождь ожидается на побережье, прогнозируют синоптики.

В конце этой недели и в понедельник будет много облаков, местами ожидаются кратковременный дождь и морось, а также туман. Ожидается слабый ветер и штиль. На большей части страны температура воздуха составит 0..+6 градусов утром и +5..+9 градусов в середине дня, в субботу сохранится погода на какой-то градус теплее.

Начиная со вторника, ветер будет дуть с запада и севера от слабого до сильного, небо будет чаще проясняться, временами ожидаются кратковременные осадки. В ночные и утренние часы на отдельных участках автодорог возможна гололедица. В некоторые ночи температура воздуха местами — чаще всего в восточной части страны — опустится ниже нуля, в самые тёплые дни температура повысится до +6..+11 градусов.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие шесть недель температура воздуха и количество осадков в Латвии в среднем будут близки к норме, лишь первая неделя ноября ожидается заметно более сухой.