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Вы уже готовы? - Синоптики поделились прогнозом на ближайшую неделю 0 899

Наша Латвия
Дата публикации: 30.10.2026
LETA
Изображение к статье: осенний пруд

В ближайшую неделю погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому осадков будет совсем немного, чаще дождь ожидается на побережье, прогнозируют синоптики.

В конце этой недели и в понедельник будет много облаков, местами ожидаются кратковременный дождь и морось, а также туман. Ожидается слабый ветер и штиль. На большей части страны температура воздуха составит 0..+6 градусов утром и +5..+9 градусов в середине дня, в субботу сохранится погода на какой-то градус теплее.

Начиная со вторника, ветер будет дуть с запада и севера от слабого до сильного, небо будет чаще проясняться, временами ожидаются кратковременные осадки. В ночные и утренние часы на отдельных участках автодорог возможна гололедица. В некоторые ночи температура воздуха местами — чаще всего в восточной части страны — опустится ниже нуля, в самые тёплые дни температура повысится до +6..+11 градусов.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие шесть недель температура воздуха и количество осадков в Латвии в среднем будут близки к норме, лишь первая неделя ноября ожидается заметно более сухой.

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#климат #погода #Латвия #прогноз #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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