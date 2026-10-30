Государственное агентство социального страхования (VSAA) предупреждает жителей Латвии о мошеннических электронных письмах, которые рассылаются от имени ведомства. В них людям сообщают о якобы назначенном единовременном пособии на оплату энергоресурсов, пишет nra.lv.

В VSAA подчёркивают: никакого такого пособия не существует.

«НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ! Мошенники используют старый трюк, но их рассылки становятся всё профессиональнее. От имени VSAA по электронной почте отправляются поддельные решения о назначении энергетического пособия, которого НЕ СУЩЕСТВУЕТ!» — предупреждает агентство.

Ведомство особо отмечает, что не рассылало подобных решений и никогда не требует от клиентов подтверждать выплату денег таким способом.

Адрес электронной почты и номер телефона, указанные в поддельных уведомлениях, не имеют отношения к VSAA.

Злоумышленники используют название и оформление государственного учреждения, чтобы вызвать доверие у получателей писем и убедить их раскрыть банковские данные.

Получив подобное письмо, ни в коем случае нельзя:

переходить по содержащимся в нём ссылкам или нажимать на кнопки;

вводить персональный код;

сообщать данные для входа в интернет-банк;

вводить коды подтверждения Smart-ID;

раскрывать реквизиты банковских карт.

Вся эта информация может быть использована мошенниками для получения доступа к деньгам на счетах.

VSAA призывает жителей внимательно проверять адрес отправителя и обращать внимание на другие признаки возможного обмана.

Поддельные уведомления могут выглядеть весьма убедительно. Однако если в письме торопят с принятием решения, предлагают срочно перейти по ссылке или требуют ввести банковские коды, данные Smart-ID либо платёжной карты, это серьёзный повод заподозрить мошенничество.