На военных полигонах в Адажи и Селии завершаются двухнедельные испытания новых технологий НАТО, предназначенных для обнаружения беспилотников, противодействия им и обмена информацией между союзниками. Часть подобных систем уже используется для охраны латвийской границы. Одновременно стало известно о планах создать в Селии один из двух европейских центров технологий беспилотников.

НАТО проверяет, как объединить технологии разных стран

В течение двух недель на полигонах в Адажи и Селии проходил технологический эксперимент НАТО, организованный при участии Командования НАТО по трансформации и латвийских партнеров. Главная задача заключалась не столько в испытании отдельных беспилотников или средств противодронной защиты, сколько в проверке их способности действовать как единая система, сообщают Новости ТВ3.

В этом году эксперименты охватывали три направления: цифровую связь, целеуказание нового поколения и защиту от беспилотников. Специалисты проверяли, можно ли объединить военные и гражданские сети связи, датчики и различные технологические платформы для быстрого обмена информацией.

Отдельное внимание уделялось сокращению времени между обнаружением потенциальной цели и принятием решения о дальнейших действиях.

Во время демонстраций участники показали полный цикл работы систем — от обнаружения беспилотника и его перехвата до анализа информации с использованием искусственного интеллекта. В частности, проверялась возможность перехвата дрона, следовавшего из Литвы в Латвию.

Дроны-перехватчики уже несут дежурство на границе

Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспар Пуданс подчеркнул, что потребности стран НАТО различаются в зависимости от их географического положения и характера потенциальных угроз. Для Латвии, находящейся непосредственно у границы, особенно важны технологии, позволяющие своевременно обнаруживать угрозы на небольшом расстоянии.

«Мы находимся непосредственно у границы, и нам, по сути, необходимо вести ближний бой с противником. Это наш приоритет, тогда как союзники могут помогать нам скорее в нанесении ударов на большие расстояния, в глубине территории противника», — пояснил Пуданс.

По его словам, современные системы необходимы не только для реагирования на возможное военное нападение, но и для противодействия диверсиям и другим гибридным угрозам.

Датчики, системы наблюдения и раннего предупреждения позволяют уменьшить потребность в постоянном присутствии военнослужащих на отдельных участках и сохранять силы для других задач. При этом некоторые из представленных решений уже вышли за рамки экспериментов.

«То, что мы уже делаем с дронами-перехватчиками, которые сейчас размещены в нескольких точках вдоль границы и обеспечивают ее прикрытие, — это уже даже не испытания, они действительно несут боевое дежурство», — заявил командующий НВС.

«Я никогда не стану утверждать, что они смогут сбить каждый беспилотник»

Несмотря на использование новых средств защиты, Пуданс предостерег от переоценки существующих возможностей. По его словам, пока нельзя гарантировать перехват любого беспилотника, приближающегося к латвийской границе.

«Я никогда не стану утверждать, что они уже сейчас смогут сбить каждый беспилотник прямо на границе. Нет, эти возможности необходимо и дальше развивать и наращивать», — отметил он.

Командующий НВС обратил внимание на быстрое изменение характеристик беспилотников. Они становятся быстрее, способны действовать на различных высотах и все чаще применяются группами, а не поодиночке.

Поэтому для эффективной защиты необходимы датчики разных типов, способные обнаруживать цели на различных расстояниях и высотах. Именно взаимодействие таких систем стало одним из основных направлений эксперимента НАТО в Латвии.

НАТО хочет отказаться от «театра инноваций»

В испытаниях участвовали технологические компании из нескольких стран, представившие разработки в области связи, целеуказания, управления беспилотниками и противодронной обороны. Однако организаторы подчеркивают, что задача заключалась не в эффектной демонстрации оборудования, а в проверке его совместимости и практической применимости.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье назвал эту проблему «театром инноваций».

«На мой взгляд, на Западе необходимо покончить с тем, что я называю театром инноваций. То есть компания организует демонстрацию, все выглядит впечатляюще, но на самом деле это лишь представление для публики — технологии так и не доходят до реального применения», — заявил он.

По словам Вандье, проведенный эксперимент позволил продемонстрировать, что разработки разных производителей можно объединять в действующие системы. Теперь от стран альянса и технологических компаний ожидают дальнейших практических решений.

Искусственный интеллект помог соединить несовместимые системы

Одним из важных инструментов эксперимента стал искусственный интеллект. Разработчики использовали его для адаптации различных стандартов данных, изначально несовместимых между собой. По словам организаторов, в некоторых случаях на создание необходимого взаимодействия между системами уходило всего несколько часов. Это позволяло объединять информацию от различных датчиков и платформ без длительной разработки отдельных решений для каждой комбинации оборудования.

Вандье подчеркнул, что искусственный интеллект способен не только обеспечивать обмен данными, но и помогать военным оценивать обстановку.

«Искусственный интеллект помогает создать этот информационный слой, который все объединяет. Кроме того, он может помочь лучше понимать обстановку на поле боя — определять опасные зоны, замечать наиболее важные точки и оценивать, какие решения необходимо принимать», — пояснил он.

По словам представителя НАТО, объем информации в современных боевых действиях настолько велик, что одному человеку сложно самостоятельно отслеживать все происходящее.

В Селии создадут один из двух европейских центров беспилотников

Во время мероприятия прозвучала и новость о дальнейшем развитии военной технологической инфраструктуры Латвии. В Европейском союзе планируется создать два центра технологий беспилотников. Один предполагается разместить в Нидерландах, второй — на военном полигоне в Селии.

Там предполагается заниматься разработкой и испытанием как воздушных, так и наземных беспилотных систем, а также технологий их обнаружения и нейтрализации. Особое внимание планируется уделить совместимости оборудования разных производителей и проверке его работы в условиях, приближенных к реальным.

Таким образом, полигон в Селии должен стать не только площадкой для военных учений, но и одним из европейских центров разработки и испытания беспилотных технологий.