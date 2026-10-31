Государственный контроль выявил серьезные недостатки в управлении финансами Валкского края, где уже накопились долги по налогам и задерживаются расчеты с поставщиками. Самоуправление годами завышало ожидаемые доходы и брало на себя новые обязательства, несмотря на признаки финансового кризиса. Теперь Валка намерена обратиться за государственной помощью, однако взамен ей придется согласиться на жесткий контроль расходов и возможное сокращение поддержки жителей.

«Ситуация напоминает Резекне»

Финансовые трудности Валкского края уже не первый год привлекают внимание правительства и контролирующих учреждений, сообщают Новости ТВ3. Самое маленькое самоуправление Латвии столкнулось с нехваткой средств для выполнения текущих обязательств. Возникли задержки платежей поставщикам, а также задолженность по налогам.

Осенью прошлого года по поручению тогдашнего премьер-министра Валку посетил министр, отвечающий за вопросы самоуправлений. Однако найти решение в ходе переговоров не удалось. Государство призвало местные власти самостоятельно привести бюджет в порядок, тогда как руководство края настаивало, что возможности дальнейшего сокращения расходов практически исчерпаны.

Тем временем Государственный контроль начал масштабную ревизию управления финансами десяти латвийских самоуправлений. Учитывая серьезность положения Валки, результаты проверки этого края решили представить отдельно, еще до завершения всей ревизии.

Выводы оказались критическими.

«Слабое финансовое управление и недостаточный внутренний контроль. Возникает некоторое ощущение дежавю, похожее на то, что было примерно три года назад, когда мы приблизительно в это же время завершили ревизию Резекне», — заявила член совета Государственного контроля Илзе Бадере.

Доходы завышали, а расходы не контролировали

Ревизоры установили, что финансовые проблемы Валки возникли не внезапно, а накапливались в течение длительного времени. Среди выявленных недостатков — планирование доходов, которые в действительности не удавалось получить, принятие новых финансовых обязательств при уже существующих рисках и недостаточный контроль задолженностей.

Кроме того, самоуправление устанавливало тарифы на коммунальные услуги на уровне, не покрывавшем фактические расходы. В результате разрыв между доходами и обязательствами постепенно увеличивался.

По оценке Государственного контроля, положение могло быть менее тяжелым, если бы руководство края раньше приступило к решению финансовых проблем.

«Министерство финансов ведет усиленный надзор за Валкой уже не первый год. Это дыхание в затылок, назовем его так, уже ощущалось», — отметила Бадере.

При этом она признала, что после вмешательства Министерства финансов ситуация начала постепенно улучшаться. Однако, по мнению ревизоров, необходимые меры следовало принимать значительно раньше.

В Валке объясняют кризис необычным положением города

Руководство Валкского края не отрицает финансовых трудностей, однако считает, что их причины нельзя объяснять исключительно ошибками местных властей. Председатель краевой думы Вентс Армандс Крауклис обращает внимание на особое положение Валки, которая фактически образует единый городской организм с эстонской Валгой.

Часть людей, связанных с Валкой, задекларировала место жительства на эстонской стороне границы. По утверждению самоуправления, это негативно влияет на поступления в местный бюджет.

В краевой думе считают, что особенности приграничного города не были должным образом учтены ни при административно-территориальной реформе, ни в системе финансового выравнивания самоуправлений. По словам местных властей, несмотря на неоднократные обращения, проблема так и не получила системного решения.

Крауклис утверждает, что самоуправлению приходилось брать кредиты и продолжать проекты развития, чтобы Валка оставалась привлекательным местом для жизни.

«Когда думаешь, какой просроченный счет оплатить…»

Председатель думы признает, что в условиях постоянной нехватки средств самоуправление прибегало к сомнительным финансовым решениям. Однако, по его словам, это происходило не из желания нарушать правила, а из-за необходимости выполнять текущие обязательства.

«Когда сидишь и думаешь, какой счет оплатить, потому что платежи уже просрочены, и берешь деньги с другого счета, оплачиваешь, а потом возвращаешь их обратно — вот это и есть те нарушения», — рассказал Крауклис.

Он также не согласен с положительной оценкой остановки проектов развития края.

«Когда сегодня утром представитель Государственного контроля говорит: „Наконец-то Валка остановила проекты развития. Как хорошо!“... Это трагедия!» — заявил председатель думы.

По мнению Крауклиса, отказ от развития может еще сильнее осложнить долгосрочное положение Валки, поскольку город рискует потерять привлекательность для жителей и предпринимателей.

Валка решила начать финансовую стабилизацию

На этой неделе краевая дума приняла решение инициировать процедуру финансовой стабилизации. Это редко применяемый механизм, предназначенный для самоуправлений, которые не могут самостоятельно справиться с серьезными финансовыми проблемами. Предполагается, что он позволит Валке получить чрезвычайный заем от государства и стабилизировать расчеты по обязательствам.

Однако такая помощь будет сопровождаться усиленным надзором Министерства финансов и необходимостью дальнейшего сокращения расходов. Именно возможные ограничения вызывают наибольшие опасения у руководства края.

Под угрозой поддержка спорта, культуры и семей

По словам Крауклиса, при жесткой финансовой стабилизации самоуправлению могут предложить сосредоточиться исключительно на функциях, прямо предусмотренных законодательством. Это поставит под вопрос расходы на дополнительные местные программы.

«С их точки зрения, если нет денег, нужно делать только то, что предписывает закон», — заявил председатель думы.

Среди направлений, за сохранение которых намерено бороться руководство Валки, он назвал поддержку спорта, общественных организаций, культурных мероприятий и местных традиций. Кроме того, речь идет о дополнительной помощи семьям с детьми и софинансировании школьных обедов.

«Мы будем бороться до последнего», — подчеркнул Крауклис.

При этом окончательные решения о сокращении конкретных программ пока не приняты.

Решение теперь предстоит правительству

В ближайшее время вопрос о начале финансовой стабилизации Валкского края планируется включить в повестку дня правительства. От дальнейших решений будет зависеть, на каких условиях самоуправление сможет получить государственную помощь и какие ограничения придется ввести.

Государственный контроль считает, что нынешние трудности во многом связаны с недостатками финансового управления, тогда как руководство края настаивает на необходимости учитывать особые условия приграничного города.

Для жителей Валки главным последствием кризиса может стать сокращение муниципальных услуг и программ поддержки, которые выходят за рамки обязательных функций самоуправления.