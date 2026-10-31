В Латвии стартовал международный пилотный проект, в рамках которого можно будет одновременно и бесплатно пройти скрининг на рак желудка и кишечника.

Необходимость такого исследования назрела уже давно: Латвия прочно удерживает антирекорд среди стран Европейского союза по числу случаев рака желудка.

Один из главных виновников — бактерия H. pylori (хеликобактер пилори). По данным масштабного исследования «GISTAR», сейчас этой бактерией заражена примерно половина взрослых жителей страны.

Хорошая новость заключается в том, что своевременное выявление и лечение этой инфекции значительно снижает риск развития рака желудка.

Как и кого будут проверять

Суть пилотного проекта проста: учёные хотят выяснить, можно ли безболезненно и эффективно интегрировать выявление и лечение инфекции H. pylori в уже существующую в Латвии государственную программу скрининга рака кишечника. Проще говоря, — проводить оба теста одновременно.

В рамках пилотного проекта пациентам предложат сдать не один анализ, как раньше, — на скрытую кровь в кале, — а пройти ещё и дополнительный простой тест на наличие бактерии H. pylori: дыхательный тест или анализ кала.

Как сообщил Институт клинической и профилактической медицины Латвийского университета, на первом этапе приглашения могут получить 50-летние жители Латвии.

Письма с предложением пройти домашний тест на скрытую кровь в кале для профилактики рака кишечника, а также проверить наличие бактерии H. pylori, которая повышает риск развития рака желудка, будут направлены по почте на адреса задекларированного места жительства.

И сам тест, и его лабораторная проверка для участников будут полностью бесплатными: расходы покроют европейский проект EUCanScreen и государство Латвия.

Если результаты домашних тестов покажут отклонения, участникам пилотного исследования гарантируют бесплатное проведение дальнейших углублённых обследований и необходимый курс лечения.

Исследователи считают, что объединение двух обследований в одну простую процедуру сделает профилактику обоих видов онкологических заболеваний более доступной. Полученные результаты лягут в основу новых, усовершенствованных стратегий раннего выявления рака не только в Латвии, но и по всей Европе.

Тесты будут проводить не только в Латвии

Во главе этого масштабного проекта стоит Институт клинической и профилактической медицины Латвийского университета. Под руководством латвийских специалистов аналогичные проекты параллельно запускаются в Литве, Эстонии, Италии и Португалии.

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза в рамках масштабной европейской инициативы «Совместные действия по внедрению программ скрининга рака» (EUCanScreen).

Инициативу поддержали латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний, Министерство здравоохранения и другие учреждения.