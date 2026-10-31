В Латвии стартовал международный пилотный проект, в рамках которого можно будет одновременно и бесплатно пройти скрининг на рак желудка и кишечника.
Необходимость такого исследования назрела уже давно: Латвия прочно удерживает антирекорд среди стран Европейского союза по числу случаев рака желудка.
Один из главных виновников — бактерия H. pylori (хеликобактер пилори). По данным масштабного исследования «GISTAR», сейчас этой бактерией заражена примерно половина взрослых жителей страны.
Хорошая новость заключается в том, что своевременное выявление и лечение этой инфекции значительно снижает риск развития рака желудка.
Как и кого будут проверять
Суть пилотного проекта проста: учёные хотят выяснить, можно ли безболезненно и эффективно интегрировать выявление и лечение инфекции H. pylori в уже существующую в Латвии государственную программу скрининга рака кишечника. Проще говоря, — проводить оба теста одновременно.
В рамках пилотного проекта пациентам предложат сдать не один анализ, как раньше, — на скрытую кровь в кале, — а пройти ещё и дополнительный простой тест на наличие бактерии H. pylori: дыхательный тест или анализ кала.
Как сообщил Институт клинической и профилактической медицины Латвийского университета, на первом этапе приглашения могут получить 50-летние жители Латвии.
Письма с предложением пройти домашний тест на скрытую кровь в кале для профилактики рака кишечника, а также проверить наличие бактерии H. pylori, которая повышает риск развития рака желудка, будут направлены по почте на адреса задекларированного места жительства.
И сам тест, и его лабораторная проверка для участников будут полностью бесплатными: расходы покроют европейский проект EUCanScreen и государство Латвия.
Если результаты домашних тестов покажут отклонения, участникам пилотного исследования гарантируют бесплатное проведение дальнейших углублённых обследований и необходимый курс лечения.
Исследователи считают, что объединение двух обследований в одну простую процедуру сделает профилактику обоих видов онкологических заболеваний более доступной. Полученные результаты лягут в основу новых, усовершенствованных стратегий раннего выявления рака не только в Латвии, но и по всей Европе.
Тесты будут проводить не только в Латвии
Во главе этого масштабного проекта стоит Институт клинической и профилактической медицины Латвийского университета. Под руководством латвийских специалистов аналогичные проекты параллельно запускаются в Литве, Эстонии, Италии и Португалии.
Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского союза в рамках масштабной европейской инициативы «Совместные действия по внедрению программ скрининга рака» (EUCanScreen).
Инициативу поддержали латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний, Министерство здравоохранения и другие учреждения.
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