Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии будут обеспечиваться тактическими бронешлемами канадского производства. Государственный центр оборонной логистики и закупок заключил пятилетнее соглашение с компанией Galvion, предусматривающее не только поставки защитного снаряжения, но и его обслуживание, ремонт и утилизацию. Закупка осуществляется в рамках европейского инструмента SAFE.

Латвия заключила соглашение с канадским производителем оборонного снаряжения Galvion о поставках систем тактических бронешлемов для нужд Национальных вооруженных сил.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственный центр оборонной логистики и закупок (VALIC), договор рассчитан на пять лет и предусматривает возможность приобретения необходимого защитного снаряжения в течение всего этого периода.

При этом речь идет о рамочном соглашении, которое создает условия для будущих закупок. Конкретное количество бронешлемов и общая стоимость поставок в сообщении не указаны.

Не только поставки, но и обслуживание

Особенность соглашения заключается в том, что оно охватывает весь цикл использования снаряжения. Помимо приобретения бронешлемов, предусмотрены их техническое обслуживание, ремонт и последующая утилизация.

По объяснению VALIC, такой подход должен обеспечить долгосрочную доступность защитного оборудования для военнослужащих и более рациональное использование ресурсов.

Пятилетний срок соглашения позволяет организовывать закупки в зависимости от потребностей армии, не ограничиваясь единовременной поставкой.

Один из первых договоров с Канадой в рамках SAFE

Соглашение заключено с использованием европейского инструмента Security Action for Europe (SAFE), предназначенного для поддержки оборонных инвестиций и совместных закупок.

В VALIC отмечают, что это один из первых договоров подобного рода между государством — членом Европейского союза и канадской компанией.

Документ предусматривает также возможность присоединения других государств к созданной системе закупок. Это позволит организовывать совместное приобретение снаряжения и расширять международное сотрудничество в оборонной сфере.

Канада играет ключевую роль в присутствии НАТО в Латвии

Сотрудничество с канадским производителем происходит на фоне уже существующих тесных оборонных связей между Латвией и Канадой.

Канада является ведущей страной многонациональной бригады НАТО, дислоцированной в Латвии. Ранее Оттава продлила свое руководство этим формированием до апреля 2029 года.

Таким образом, новое соглашение расширяет практическое сотрудничество двух стран в сфере военного обеспечения, дополняя взаимодействие в рамках присутствия союзных сил НАТО в Латвии.