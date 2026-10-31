В рижском пруду Марас провели специальную очистку дна и береговой линии от потерянных рыболовных снастей. Лески, крючки и блесны, оставшиеся после рыбалки, представляют серьезную опасность для обитающих здесь лебедей и других водоплавающих птиц. Для поиска металлических предметов специалисты использовали мощные магниты, а работы на воде проводили без моторной лодки, чтобы не тревожить птиц.

В Риге завершилась очистка пруда Марас от рыболовных снастей и другого мусора, который может травмировать водоплавающих птиц. Из воды и прибрежной зоны извлекли лески, крючки, блесны, грузила и различные металлические предметы.

Как сообщили в Рижском самоуправлении, работы организовал Департамент жилья и окружающей среды. Главной задачей было устранить опасные для птиц предметы, оставленные или потерянные во время рыбалки.

Даже небольшой кусок лески может стать смертельной ловушкой

Особую угрозу для лебедей и других водоплавающих птиц представляют рыболовные лески. Они могут обмотаться вокруг лап, крыльев или шеи, ограничить движения птицы и причинить тяжелые травмы.

Не менее опасны оставленные в воде крючки и другие острые снасти.

Дно обследовали магнитами, а ветви деревьев проверяли вручную

Очистку организовали в три этапа. Специалисты неоднократно обследовали дно, береговую линию и участки, где рыболовы бывают особенно часто.

Отдельное внимание уделили ветвям деревьев, находящимся в воде или нависающим над ее поверхностью. Именно за них нередко цепляются оборванные лески и блесны, оставаясь практически незаметными.

В ходе работ удалось обнаружить и извлечь металлические и свинцовые грузила, рыболовные крючки, блесны, кормушки, фрагменты лесок и другой мусор. Кроме того, акваторию дополнительно проверили на наличие брошенных сетей и рыболовных ловушек.

Для поиска металлических предметов на дне использовали специальные приспособления с неодимовыми магнитами. При этом специалисты старались минимально беспокоить обитающих на пруду птиц. Поэтому вместо моторной лодки применяли обычную весельную.

Рыболовов призывают не оставлять снасти на берегу

Рижское самоуправление напоминает, что опасность для птиц представляют не только крупные предметы, но и небольшие фрагменты рыболовных снастей. Даже короткий обрывок лески способен запутаться вокруг конечностей птицы и привести к серьезным последствиям.

Поэтому рыболовов призывают после завершения рыбалки собирать все использованные снасти, включая оборванные лески, крючки и грузила, и не оставлять их ни в воде, ни на берегу.

Очистка пруда позволяет устранить уже накопившиеся опасные предметы, однако предотвращение их повторного появления во многом зависит от поведения самих посетителей.