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Ночь легенд: латвийские замки и усадьбы пустились во все тяжкие 0 37

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото - Вайдо Отсар

Фото - Вайдо Отсар.

В субботу, 31 октября, в Латвии пройдёт традиционная «Ночь легенд». Посетители смогут побывать в старинных усадьбах, погрузиться в их историю и архивные тайны, увидеть старинные здания в свете свечей и фонарей, а также попрощаться с золотой осенью.

Приведём лишь несколько примеров из программы Латвийского союза замков и поместий.

Цесвайнский замок — Мадонский край. В этот вечер здесь подготовили большую программу под названием «Тепло и свет». Вход на основное мероприятие бесплатный.

Организаторы также запустили занимательный интерактив: посетителей призывают захватить из дома лампу или фонарик, чтобы общими усилиями осветить Музыкальный салон. А за пределами замка, в здании Smēdes nams, можно будет отведать костровую похлёбку, блины и фирменный «ведьмин напиток».

Гастрономическая часть — банкет в местном ресторане с устрицами и раками — уже платная.

Лузнавская усадьба — Лузнава, Резекненский край. В 19:00 здесь начнётся традиционная кадриль в вечерних огнях. Вход свободный.

Шлокенбекское поместье — Милзкалне, Тукумский край. Двери откроются в 18:00. Прогулки по помещениям, закрытым для посещения в будние дни, и внутреннему двору со световыми инсталляциями бесплатны. Билет потребуется только на сольный концерт.

Даугавпилсская крепость — Даугавпилс. В Латгалии эпицентром масштабного действа станет крепость. С 18:00 до 23:00 эта фортификационная площадка предложит гостям погружение в историю. На улице Императора, 6, и в пороховом погребе 8-го бастиона развернётся историческая ретроспектива. Территорию заполнят клубы исторической реконструкции.

Есть варианты и для тех, кто готов поддержать местные музеи и купить билет. Вот несколько предложений:

Турайдский замок — Сигулдский край. Гастрономический вечер в 18:00. Билет — 45 евро.

Прейльский дворец — Прейльский край. Световые дорожки, экскурсии и джазовый концерт. Вход — 5 евро.

Добельский замок — Добельский край. Танцевальное шоу каждый час и «ведьмин котёл». Билеты — 3–5 евро.

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#Латвия #замки
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Николай Кудрявцев
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