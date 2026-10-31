В Латвии отметили Всемирный день борьбы с инсультом. В 2026 году международная кампания проходит под красноречивым девизом «Каждая минута на счету», в очередной раз напоминая, что вовремя распознать симптомы и тут же поднять тревогу — вопрос выживания.

Чем быстрее пострадавший получает медицинскую помощь, тем выше шансы избежать тяжёлых повреждений мозга, снизить риск инвалидности и полноценно восстановиться.

Ежегодно умирают сотни человек

Инсульт — это внезапное нарушение мозгового кровообращения, которое происходит из-за закупорки или разрыва кровеносного сосуда. В результате ткани мозга перестают получать кислород и начинают стремительно отмирать, что грозит необратимыми последствиями.

Неудивительно, что инсульт прочно удерживает лидирующие позиции среди главных причин смертности и долгосрочной инвалидности во всём мире.

Латвия тоже вносит свою лепту в эту мрачную статистику. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2024 году от последствий инсульта в стране скончались 1396 человек.

Впечатляют и результаты социологического опроса за 2025 год: выяснилось, что почти 30% жителей Латвии в возрасте от 45 до 65 лет понятия не имеют, как распознать симптомы инсульта. Латвийцы попросту не знают, как действовать в критической ситуации.

Факторы риска

Повышенное артериальное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, курение и банальный дефицит физической активности — это тяжёлая артиллерия факторов риска, которые неуклонно приближают сосудистую катастрофу. Регулярные проверки здоровья и здоровый образ жизни помогают существенно снизить эти риски.

Медики в очередной раз напоминают: инсульт не выбирает жертв по возрасту и может коснуться абсолютно каждого. Поэтому важно не только заботиться о собственном здоровье, но и уметь вовремя заметить беду у тех, кто оказался рядом. Каждая минута действительно на счету!

Тест «БЫСТРО»

Неврологи больницы Страдыня рекомендуют запомнить простой тест «ĀTRI» (что по-латышски означает «быстро»), который помогает выявить главные признаки беды:

Ā (Atsmaidīt) — попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица обвисла или улыбка получилась кривой, дело неладное.

T (Turēt) — попросите поднять и подержать обе руки. Если одна рука норовит опуститься или человек вообще не может её поднять, это тревожный звонок.

R (Runāt) — попросите произнести простое предложение. Невнятная речь, трудности с формулированием мыслей или пониманием чужих слов сигнализируют об опасности.

I (Izsaukt) — заметили хотя бы один из этих симптомов? Не раздумывайте, немедленно звоните по номеру 113 и вызывайте скорую помощь.