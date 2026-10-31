Латвийская национальная библиотека 13 ноября превратится в площадку для лекций, кинопоказов, дебатов, дискотеки и ночных экскурсий. Впервые участникам предложат не уходить домой после завершения программы, а переночевать прямо в библиотеке. Утром тех, кто останется, ждет йога на 11-м этаже здания. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Провести целую ночь в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) смогут студенты, которые примут участие в мероприятии «Ночь студентов в ЛНБ» 13 и 14 ноября. Впервые организаторы предусмотрели не только вечернюю и ночную программу, но и возможность остаться спать в здании библиотеки.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на ЛНБ, мероприятие будет бесплатным. Вечернюю программу смогут посетить как студенты, так и другие желающие, однако ночевка предназначена исключительно для студентов, заранее подавших соответствующую заявку.

Всем участникам потребуется действующий читательский билет ЛНБ и предварительная регистрация.

От научных дискуссий до рэпа и виртуального CERN

Основная программа начнется 13 ноября в 18:00 и продлится до 22:00. В это время в библиотеке пройдут лекции, дискуссии, мастер-классы, викторины, кинопоказы и экскурсии.

Гости смогут познакомиться с библиотечными ресурсами, полезными для учебы и исследований, а также посетить выставки.

Среди тем дискуссий — способы заинтересовать детей и молодежь наукой и перспективы научной карьеры.

В программе также запланированы межуниверситетские дебаты на английском языке и показ короткометражных работ студентов Национальной киношколы Латвийской академии культуры.

Музыкант и филолог Артурс Скутелис проведет мастер-класс по рэпу. Любителям истории предложат научиться читать старопечатные тексты и познакомиться с традиционными способами печати.

Еще одна необычная возможность — виртуальная экскурсия в туннель Большого адронного коллайдера CERN, организованная совместно с Рижским техническим университетом.

Для некоторых занятий потребуется отдельная регистрация.

Хакатон до утра и дискотека до двух ночи

Тем, кто предпочитает не только слушать, но и создавать собственные проекты, предложат участие в ночном хакатоне «Challenge Fit».

Его организует студенческий бизнес-инкубатор Латвийского университета бионаук и технологий. При поддержке менторов участники будут анализировать проблемы, искать решения и разрабатывать идеи, которые утром представят жюри.

После завершения вечерней программы библиотека не закроется для участников.

С 22:00 до 2:00 здесь пройдет дискотека с диджеем Линдой Самсоновой.

В полночь запланирована экскурсия по темным коридорам и помещениям библиотеки. Кроме того, участникам расскажут о похоронных традициях и кладбищенских праздниках в Латвии.

Спальный мешок обязателен, утром — йога

Для тех, кто решит остаться на ночь, в Конференц-центре библиотеки выделят место для сна с 2:00 до 6:30 утра 14 ноября.

Однако постельные принадлежности участникам придется принести самостоятельно: организаторы просят взять коврик и спальный мешок.

Уже в 7:00 начнется утренняя программа.

Одним из ее мероприятий станет занятие йогой на 11-м этаже Замка света. Для участия потребуется собственный коврик и сменная спортивная одежда.

Таким образом, студенты смогут провести в библиотеке практически всю ночь — от вечерних лекций и развлечений до утренней зарядки с видом на Ригу.