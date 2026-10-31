Первый день ноября в Латвии пройдет без заметного похолодания. В воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, местами с небольшими дождями и утренним туманом. Днем температура воздуха поднимется до +6…+10 градусов.

Ноябрь в Латвии начнется с относительно теплой и спокойной осенней погоды. Сильного ветра и продолжительных осадков в первый день месяца не ожидается, хотя небо большую часть времени будет затянуто облаками.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), в ночь на воскресенье, 1 ноября, на большей части территории страны осадков не будет.

Небольшой кратковременный дождь возможен лишь в отдельных районах на севере Латвии.

При слабом ветре местами образуется туман, который может ухудшить видимость на дорогах.

Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов.

Днем воздух прогреется до +10 градусов

В воскресенье облачность сохранится, однако в некоторых районах небо временами будет проясняться. Местами возможен небольшой дождь, но значительных осадков синоптики не прогнозируют.

Дневная температура составит от +6 до +10 градусов. Ветер останется слабым, его скорость не превысит пяти метров в секунду.

Таким образом, первый день ноября будет скорее напоминать обычную мягкую осень, чем приближение зимы.

Какая погода ожидается в Риге

В столице в ночь на воскресенье также будет преимущественно облачно, но без осадков. При слабом ветре температура воздуха опустится до +5…+7 градусов.

Днем в Риге, как и в остальной Латвии, сохранится облачная погода с возможными прояснениями. По общему прогнозу для страны, температура составит +6…+10 градусов.