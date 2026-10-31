Первый день ноября в Латвии пройдет без заметного похолодания. В воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, местами с небольшими дождями и утренним туманом. Днем температура воздуха поднимется до +6…+10 градусов.
Ноябрь в Латвии начнется с относительно теплой и спокойной осенней погоды. Сильного ветра и продолжительных осадков в первый день месяца не ожидается, хотя небо большую часть времени будет затянуто облаками.
Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), в ночь на воскресенье, 1 ноября, на большей части территории страны осадков не будет.
Небольшой кратковременный дождь возможен лишь в отдельных районах на севере Латвии.
При слабом ветре местами образуется туман, который может ухудшить видимость на дорогах.
Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов.
Днем воздух прогреется до +10 градусов
В воскресенье облачность сохранится, однако в некоторых районах небо временами будет проясняться. Местами возможен небольшой дождь, но значительных осадков синоптики не прогнозируют.
Дневная температура составит от +6 до +10 градусов. Ветер останется слабым, его скорость не превысит пяти метров в секунду.
Таким образом, первый день ноября будет скорее напоминать обычную мягкую осень, чем приближение зимы.
Какая погода ожидается в Риге
В столице в ночь на воскресенье также будет преимущественно облачно, но без осадков. При слабом ветре температура воздуха опустится до +5…+7 градусов.
Днем в Риге, как и в остальной Латвии, сохранится облачная погода с возможными прояснениями. По общему прогнозу для страны, температура составит +6…+10 градусов.
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