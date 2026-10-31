Последний день октября в Латвии пройдет преимущественно под облачным небом. Утром во многих районах ожидается туман, а днем местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от +7 до +11 градусов.

В субботу, 31 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, хотя в отдельных районах сквозь облака будет проглядывать солнце.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков, небольшой дождь возможен в некоторых районах Курземе и Земгале.

Утром во многих местах образуется туман, который может ухудшить видимость на дорогах. Водителям следует учитывать это при планировании поездок.

В течение дня температура воздуха повысится до +7…+11 градусов. Будет дуть слабый северный ветер.

Погода в Риге

В столице суббота также пройдет преимущественно под облачным небом. В течение дня возможен кратковременный дождь.

Северный ветер будет слабым, а температура воздуха составит около +10 градусов.

Таким образом, последний день октября будет относительно мягким по температуре, но облачным и местами сырым.