Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Солнца будет немного: синоптики рассказали о погоде в Латвии 31 октября 0 22

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: скамейки в осеннем парке
ФОТО: pixabay

Последний день октября в Латвии пройдет преимущественно под облачным небом. Утром во многих районах ожидается туман, а днем местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от +7 до +11 градусов.

В субботу, 31 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, хотя в отдельных районах сквозь облака будет проглядывать солнце.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков, небольшой дождь возможен в некоторых районах Курземе и Земгале.

Утром во многих местах образуется туман, который может ухудшить видимость на дорогах. Водителям следует учитывать это при планировании поездок.

В течение дня температура воздуха повысится до +7…+11 градусов. Будет дуть слабый северный ветер.

Погода в Риге

В столице суббота также пройдет преимущественно под облачным небом. В течение дня возможен кратковременный дождь.

Северный ветер будет слабым, а температура воздуха составит около +10 градусов.

Таким образом, последний день октября будет относительно мягким по температуре, но облачным и местами сырым.

×
#Рига #климат #погода #Латвия #дождь #температура #туман
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: В ожидании правительства
Изображение к статье: Раймонд Бергманис
Изображение к статье: Прививка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: мальчики под зонтом
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: человек под зонтом
Наша Латвия
Изображение к статье: осеннее озеро
Наша Латвия
Изображение к статье: опавшие листья на траве
Наша Латвия
Изображение к статье: осенний пруд
Наша Латвия
Изображение к статье: мальчики под зонтом
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: человек под зонтом
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео