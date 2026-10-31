В Латвии законодательство предусматривает защиту людей, сообщающих о нарушениях, однако на практике эта система не всегда обеспечивает необходимую безопасность. Общественная организация Delna обращает внимание на страх перед ответными мерами, ограниченные возможности анонимных сообщений и формальный подход некоторых учреждений к защите информаторов.

Люди, которые решаются сообщить о нарушениях на работе или в государственных учреждениях, по-прежнему могут столкнуться с серьезными рисками, несмотря на существующие законодательные гарантии. Общественная организация «Общество за открытость — Delna» призывает усовершенствовать действующую в Латвии систему защиты информаторов.

Как сообщает агентство LETA, организация выступила с таким призывом после ознакомления с исследованием Европейского экономического и социального комитета (ЕЭСК), посвященным применению законодательства о защите информаторов в пяти странах Евросоюза.

Доклад, опубликованный в июне 2026 года, охватывает Данию, Францию, Италию, Латвию и Румынию.

Главный барьер — страх последствий

Согласно выводам исследования, одна из наиболее серьезных проблем заключается в опасениях людей, что после сообщения о нарушении против них могут быть приняты ответные меры. Речь идет о ситуациях, когда человек располагает информацией о возможном нарушении, но сомневается, стоит ли ее раскрывать, опасаясь последствий для себя.

Чаще всего сообщения о нарушениях связаны с трудовыми отношениями и вопросами занятости. При этом даже наличие предусмотренной законом защиты не всегда устраняет страх перед возможными репрессиями.

Дополнительные трудности создают затяжные судебные процессы, нехватка ресурсов у ответственных учреждений и недостаточная подготовка специалистов, работающих с такими обращениями.

Какие проблемы выявлены в Латвии

В латвийской системе исследователи особо выделили два недостатка.

Первый — ограниченные возможности анонимного сообщения о нарушениях. Это может становиться препятствием для людей, которые не готовы раскрывать свою личность из-за опасений за собственную безопасность или профессиональное положение.

Второй — случаи формального применения законодательства о защите информаторов со стороны учреждений и судов.

Иными словами, предусмотренные нормативными актами гарантии не всегда обеспечивают эффективную защиту на практике.

Delna считает, что именно этот разрыв между законодательством и его реальным применением необходимо сокращать.

Не обо всех нарушениях можно сообщить без риска

Исследование также обращает внимание на исключения из законодательства о защите информаторов, действующие в отдельных сферах. Они могут касаться государственной тайны, национальной безопасности, требований конфиденциальности и защиты данных.

В результате люди, располагающие сведениями о возможных нарушениях в таких областях, могут опасаться уголовной ответственности за раскрытие информации.

По оценке авторов доклада, подобные ограничения способны удерживать потенциальных информаторов от обращения в компетентные органы.

Что предлагает Delna

Организация призывает не ограничиваться существованием законодательных гарантий, а обеспечить их полноценное применение.

Для этого, по мнению Delna, необходимо:

Выделять ответственным учреждениям достаточные финансовые и человеческие ресурсы.

Улучшать подготовку специалистов, рассматривающих сообщения о нарушениях.

Повышать осведомленность общества о возможностях сообщения о нарушениях и существующих механизмах защиты.

Укреплять взаимодействие с общественными организациями и профсоюзами, которые могут консультировать потенциальных информаторов.

Особое значение Delna придает поддержке людей еще до подачи сообщения. Общественные организации и профсоюзы могут помочь им разобраться в процедуре, оценить возможные риски и понять, на какую защиту они вправе рассчитывать.

Законодательных гарантий недостаточно

В Delna подчеркивают, что эффективность системы определяется не только содержанием законов, но и тем, насколько надежно они работают в конкретных случаях.

Если человек не уверен, что после сообщения о нарушении его права будут защищены, он может предпочесть промолчать.

Поэтому главная задача, на которую указывает организация, — добиться того, чтобы предусмотренная законодательством защита информаторов действительно обеспечивалась учреждениями и судами.