На озере Каниерис в Кемерском национальном парке начались работы по восстановлению мест обитания водоплавающих птиц. Специалисты расчищают заросшие тростником участки, создают более безопасные условия для гнездования и устанавливают ловушки для американских норок — инвазивных хищников, представляющих угрозу для птиц и их потомства.

На озере Каниерис, расположенном в Кемерском национальном парке, впервые за длительное время провели работы по улучшению условий обитания водоплавающих птиц. Их цель — сохранить пригодные для гнездования участки и снизить угрозу со стороны инвазивных хищников.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на управляющее озером предприятие Ecosoul, проект реализуется при поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды и в сотрудничестве с Управлением охраны природы.

Почему озеру необходим уход

Каниерис считается одним из важных мест гнездования и отдыха водоплавающих птиц в Латвии.

Однако без регулярного ухода природные условия постепенно меняются. Тростниковые заросли расширяются, занимая участки, которые ранее могли использоваться птицами, а прибрежные территории становятся менее подходящими для некоторых видов.

Чтобы улучшить ситуацию, специалисты скосили тростник, привели в порядок берега и обустроили участки для безопасного гнездования.

При этом задача заключается не в полном удалении прибрежной растительности, которая также служит укрытием для многих птиц, а в поддержании разнообразия мест их обитания.

Американские норки представляют отдельную угрозу

Еще одна проблема озера — американские норки, относящиеся к инвазивным видам. Эти хищники способны разорять птичьи гнезда, поедать яйца и птенцов, а также нападать на взрослых птиц.

Особенно уязвимы виды, которые устраивают гнезда непосредственно на земле или рядом с водой.

Для ограничения численности американских норок на озере установили специальные ловушки. Такие меры должны снизить давление хищников на местные популяции птиц, прежде всего в период размножения.

Работы планируют оценивать по состоянию мест обитания

По информации управляющего озером, подобные мероприятия на Каниерисе не проводились уже длительное время.

Восстановление природных участков осуществляется совместно с Управлением охраны природы, отвечающим за сохранение охраняемых территорий Латвии.

Результаты работ будут зависеть не только от расчистки берегов, но и от того, насколько восстановленные участки окажутся пригодными для птиц в последующие сезоны.

Что известно об управляющем озером

Согласно данным Firmas.lv, ООО Ecosystem Solutions Latvia зарегистрировано в 2023 году. Уставный капитал предприятия составляет 3000 евро.

Его владельцем является ООО Ecosystem Solution, в котором 75% долей принадлежат ООО REG Capital, а 25% — Арте Кауке.

В 2025 году оборот Ecosystem Solutions Latvia составил 606 463 евро. При этом предприятие завершило год с убытками в размере 160 257 евро.