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Упрощенный налоговый режим: как платить только 10 процентов с дохода – комментарий СГД 0 97

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: налоговый режим
ФОТО: BB.LV/AI

«Прочитала на портале bb.lv о том, что в Латвии можно использовать упрощенный режим налогообложения и платить 10-процентный налог и что принятые поправки могут оказаться полезными именно «маленьким» и «совсем маленьким» лицам, ведущим хозяйственную деятельность, — частным репетиторам, тренерам, няням, косметологам, садоводам и др.

К таким «совсем маленьким» себя отношу и я: занимаюсь ремонтом одежды (услуги предоставляю только физическим лицам), наемных работников у меня нет, никакой параллельной хозяйственной деятельности не веду, зарабатываю меньше 1 тыс. евро в месяц (то есть меньше 12 000 евро в год), по юридическому статусу я самозанятое лицо, уплачивающее налог на микропредприятие по ставке 25%.

Иными словами, соответствую всем критериям, чтобы перейти на новый, 10-процентный режим налогообложения. Что конкретно мне надо для этого сделать? Читательница bb.lv»

Отвечает специалист отдела по связям с общественностью Службы государственных доходов Кристине Аугсткалне-Яунберзиня:

— Исходя из принятых поправок, новый 10-процентный режим налога на микропредприятия для начинающих предпринимателей предусматривается для тех, кто только начал хозяйственную деятельность и ранее не был зарегистрирован в качестве лица, осуществляющего хозяйственную деятельность.

Соответственно, переход от существующего режима уплаты налога на микропредприятие к режиму для начинающих микропредприятий будет невозможен.

В ситуации, описанной читательницей, предлагается использовать счет доходов экономической деятельности (счет SDI) в рамках существующей хозяйственной деятельности.

Счет SDI — это специальный банковский счет, который упрощает плательщику налога на микропредприятие процесс уплаты налога, поскольку он автоматически рассчитывается и удерживается из доходов, поступающих на счет.

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#Латвия
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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