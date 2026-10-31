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В 33 пунктах Риги принимают опавшую листву под надзором полиции 0 1038

Наша Латвия
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: листва

Рижская дума нынешней осенью продолжила многолетнюю традицию приема у жителей опавшей листвы. В основном «дары осени» будут принимать по выходным дням, чтобы работающие жители тоже могли сдать листву, но некоторые места приема будут открыты и в рабочие дни.

Основные требования к сдаче листвы тоже не изменяются. Опавшую листву нельзя будет принести заранее и оставить у места приема, нельзя сдавать листву в мешках — ее придется высыпать в специально выставленные контейнеры или в подготовленные транспортные средства.

Листья не должны содержать примесей других отходов. Мешки, из которых жители будут высыпать листья в контейнеры, людям придется забрать с собой (и выбросить в другом месте). В места приема листвы нельзя свозить использованную бытовую технику, мебель, строительные или бытовые отходы.

Подробная информация с адресами и временем работы приемных пунктов указана ЗДЕСЬ.

Места приема опавшей листвы будет патрулировать муниципальная полиция.

В 2025 году рижане принесли на приемные пункты 4163 тонны опавшей листвы, в 2024 году — 3301 тонну, в 2023 году — 2769 тонн. Вряд ли в Риге с такой скоростью высаживают новые деревья, чтобы за два года повысить «урожайность» опавшей листвы почти на 1400 тонн.

Если у рижан появятся вопросы по сдаче опавших листьев, их можно задать по телефону 1201.

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#Рига #рижская дума #экология #осень #традиции
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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