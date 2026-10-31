С января 2027 года в Юрмале вступят в силу новые тарифы на услуги муниципальных кладбищ. Некоторые расценки вырастут почти вдвое: обмер и разметка места захоронения подорожают с 8,23 до 15,08 евро, а открытие ниши колумбария — с 13,71 до 24,03 евро. Повышение платы городские власти объясняют ростом цен и заработных плат.

Жителям Юрмалы с начала следующего года придется больше платить за услуги на муниципальных кладбищах. Городская дума на этой неделе утвердила новый прейскурант, предусматривающий заметное повышение стоимости ряда услуг.

Как сообщает агентство LETA, действующие тарифы муниципального учреждения «Юрмальские кладбища» были утверждены в 2024 году. С тех пор, по объяснению самоуправления, выросли расходы на товары, услуги и оплату труда работников.

В результате городские власти приняли решение пересмотреть расценки, причем стоимость некоторых услуг увеличится на 60–80%.

Обмер места захоронения подорожает на 83%

Одно из наиболее заметных изменений касается подготовки места захоронения. С января плата за его обмер и разметку увеличится с 8,23 до 15,08 евро, то есть примерно на 83%.

Уборка территории, предназначенной для проведения похорон, обойдется в 16,92 евро вместо нынешних 10,37 евро. Повышение составит около 63%.

Изменится и стоимость дополнительных работ по оформлению места захоронения. За повторный обмер, разделение, объединение или разметку участка по просьбе клиента придется заплатить 16,82 евро.

Обмер и разметка уже зарегистрированного места захоронения будут стоить 1,59 евро.

Сколько будет стоить аренда часовни

По новому прейскуранту аренда часовни на полчаса обойдется в 45,94 евро. Для отдельных категорий жителей предусмотрена сниженная плата — 32,16 евро за полчаса.

Льготный тариф будет действовать для пенсионеров, людей с инвалидностью первой или второй группы, а также малоимущих и малообеспеченных жителей.

Кроме того, подорожают сопутствующие услуги. Звон колокола будет стоить 8,95 евро вместо прежних 6,57 евро, а оформление документов — 13,41 евро вместо 12,14 евро.

Вырастет и плата за колумбарий

Изменения затронут также услуги колумбария, предназначенного для хранения урн с прахом после кремации. Открытие ниши подорожает с 13,71 до 24,03 евро — примерно на 75%.

Годовая плата за пользование нишей увеличится с 68,79 до 89,53 евро, то есть почти на 30%.

Таким образом, повышение затронет как разовые услуги, связанные с организацией захоронения, так и ежегодные платежи за пользование колумбарием.

Новые тарифы на кладбищах Юрмалы

Услуга Сейчас С 2027 года Обмер и разметка места захоронения 8,23 € 15,08 € Уборка территории для похорон 10,37 € 16,92 € Звон колокола 6,57 € 8,95 € Оформление документов 12,14 € 13,41 € Открытие ниши колумбария 13,71 € 24,03 € Пользование нишей колумбария, за год 68,79 € 89,53 €

Новые расценки начнут действовать в январе 2027 года. При этом повышение стоимости услуг не будет одинаковым: некоторые тарифы увеличатся незначительно, тогда как другие вырастут почти вдвое.