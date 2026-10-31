Новая Лиепайская тюрьма неожиданно стала одним из привлекательных работодателей города. На день открытых дверей зарегистрировались 130 человек — рекордное число для такого мероприятия. Потенциальных сотрудников привлекают зарплаты от 1500 до 2700 евро до уплаты налогов и социальные гарантии. Однако устроиться сюда смогут далеко не все: кандидатам предстоит пройти несколько этапов проверки.

Из индустрии красоты — на работу в тюрьму

Среди посетителей дня открытых дверей оказались люди самых разных профессий, в том числе те, кто раньше даже не рассматривал работу в пенитенциарной системе, сообщает TV Kurzeme.

Например, Иева сейчас работает в индустрии красоты, однако заинтересовалась возможностью сменить сферу деятельности ради более стабильного заработка и социальных гарантий. После знакомства с условиями работы женщина уже выбрала две вакансии.

«Я присмотрела две должности, на которые хотела бы претендовать. Пойду домой, подготовлю резюме и отправлю. Одна из них — в отделе надзора, а другая — контактное лицо. Меня ничего не пугает», — рассказала Иева.

Другой посетитель, Андис, пришел скорее из любопытства. Ему хотелось увидеть, как устроена современная тюрьма и насколько условия работы отличаются от распространенных представлений о местах заключения. Однако после экскурсии мужчина признался, что начал задумываться о возможном трудоустройстве.

«Рабочая обстановка и этот коллектив, как мы увидели, новые и дружелюбные. И, похоже, даже мне, хотя я не планировал устраиваться сюда на работу, кажется, что это могло бы быть интересно», — поделился Андис.

Планируется создать до 450 рабочих мест

Новая Лиепайская тюрьма начала работу в начале 2026 года. Учреждение позиционируется как самое современное место заключения в Латвии.

Сейчас здесь трудятся почти 300 человек, однако в дальнейшем штат планируется увеличить до 450 сотрудников.

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Начальник Лиепайской тюрьмы Марис Думпис пояснил, что день открытых дверей позволяет потенциальным кандидатам заранее познакомиться с рабочей средой и обязанностями.

«Это возможность для любого заинтересованного человека, который потенциально хотел бы работать в тюрьме, прийти сюда, увидеть свое будущее рабочее место, узнать о должностных обязанностях», — рассказал он.

Почему на работу принимают не всех

Несмотря на большое количество желающих, попасть на службу в тюрьму не так просто. По словам Думписа, основными преимуществами работы кандидаты называют заработную плату и социальные гарантии, предусмотренные для должностных лиц. Однако претендентам необходимо соответствовать установленным требованиям.

Отбор на должности должностных лиц включает три основных этапа:

Проверку состояния здоровья.

Проверку законопослушности кандидата.

Проверку физической подготовки.

«К сожалению, не всем удается успешно пройти все три», — признал начальник тюрьмы.

Одним из препятствий при трудоустройстве могут стать нарушения закона, совершенные претендентом ранее.

Какие вакансии предлагают

Сейчас новая тюрьма ищет сотрудников сразу по нескольким направлениям. Среди доступных вакансий — специалисты отдела надзора, контактные лица по вопросам ресоциализации, социальные работники и представители других профессий.

Таким образом, учреждению необходимы не только сотрудники, непосредственно отвечающие за безопасность, но и специалисты, которые будут помогать заключенным готовиться к возвращению в общество.

Думпис подчеркнул, что для работы в тюрьме важны не только профессиональные навыки и соответствие формальным требованиям. По его мнению, сотрудник должен понимать свою миссию и быть готовым помогать людям менять свою жизнь.

Сколько человек действительно устроятся на работу?

В Управлении мест заключения положительно оценивают результаты дня открытых дверей. По наблюдениям руководства тюрьмы, подобные мероприятия обычно приводят к появлению новых кандидатов на службу или работу по трудовому договору. Поэтому в будущем не исключается проведение новых встреч с потенциальными сотрудниками.

Однако пока неизвестно, сколько из 130 зарегистрировавшихся участников действительно подадут заявления и успешно пройдут отбор.

Рекордное число желающих посетить тюрьму свидетельствует о высоком интересе к условиям работы, но само по себе еще не означает, что все свободные вакансии удастся быстро заполнить.