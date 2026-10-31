Прямое железнодорожное сообщение между Даугавпилсом и Вильнюсом обещали восстановить до конца 2026 года, однако теперь этот срок оказался под вопросом. Латвийский пассажирский перевозчик Vivi все еще ищет дизельные поезда для обслуживания маршрута и оценивает финансовые возможности. Окончательная ясность относительно запуска рейсов должна появиться в середине ноября.

Обещали запустить до конца года, но поезда пока нет

Прямое железнодорожное сообщение между Даугавпилсом и столицей Литвы прекратилось около пяти лет назад. Раньше поезд курсировал по выходным, а дорога до Вильнюса занимала менее трех часов, сообщают Новости ТВ3.

В августе этого года появилась надежда на восстановление маршрута. Руководитель предприятия «Пассажирский поезд» (Vivi) сообщил о планах возобновить рейсы до конца года. Аналогичные сроки называл и мэр Даугавпилса. Тогда предполагалось, что подвижной состав предоставит литовская сторона, причем речь шла о современных поездах Pesa.

Однако спустя несколько месяцев конкретного решения о запуске маршрута по-прежнему нет. В Vivi теперь признают, что гарантировать начало движения до конца года невозможно.

«С такой стопроцентной уверенностью мы сейчас этого утверждать не можем», — заявила представитель предприятия Даце Залдате-Розентале.

По ее словам, компания проводит закупку для аренды дизельных поездов. Прием предложений уже завершился, и теперь перевозчик оценивает заявки и финансовые возможности. Таким образом, пока не определено даже то, у какой компании будут арендованы составы для нового маршрута.

Поезд доходит почти до границы — дальше приходится идти пешком

Сейчас поезд из Вильнюса доезжает до литовской станции Турмантас, расположенной примерно в полукилометре от границы с Латвией. Железнодорожные пути продолжаются дальше в сторону Даугавпилса, однако пассажирские составы по этому участку не ходят.

На латвийской стороне находится закрытая железнодорожная станция Земгале. Местные жители рассказывают, что отсутствие прямого сообщения создает неудобства для пассажиров по обе стороны границы. Например, некоторые люди приезжают из Даугавпилса на автобусе до Земгале, а затем пешком добираются до Турмантаса, чтобы пересесть на поезд до Вильнюса.

Аналогичным образом путешествуют и литовцы, навещающие родственников в Латвии.

«Они выходят в Турмантасе, идут два километра до нашей автобусной остановки Земгале и только потом едут в Даугавпилс. У них там живут родственники», — рассказала местная жительница Анфиса.

По ее словам, прямой поезд избавил бы пассажиров от необходимости совмещать несколько видов транспорта и преодолевать часть пути пешком.

«Обещали еще летом, но так и не восстановили»

Для жителей приграничных населенных пунктов железнодорожное сообщение важно не только с туристической точки зрения. Ближайшим крупным городом для многих остается Даугавпилс, куда приходится регулярно ездить за продуктами и по повседневным делам. Поэтому восстановление движения могло бы существенно облегчить жизнь местному населению.

«Я могла бы ездить в город, мы ездим туда за продуктами. Обещали восстановить этот маршрут в июне или июле, но так и не восстановили», — посетовала Анфиса.

Женщина надеется, что хотя бы обещание о запуске до конца года удастся выполнить.

«А если бы восстановили до конца года? Это было бы замечательно!» — добавила она.

До Вильнюса ближе, чем до Риги

Общая протяженность маршрута Вильнюс — Турмантас — Даугавпилс составляет более 170 километров. При этом расстояние между Турмантасом и Даугавпилсом — всего около 26 километров. Именно на этом участке сегодня отсутствует пассажирское железнодорожное сообщение.

Жители Даугавпилса хорошо помнят времена, когда можно было без пересадок добраться до литовской столицы.

«Такой поезд ведь когда-то уже ходил, я сам ездил на нем в Вильнюс. До Вильнюса ближе и быстрее, чем до Риги», — рассказал местный житель Евгений.

По его мнению, восстановленный маршрут был бы удобен как для поездок по делам, так и для путешествий или покупок.

Другая жительница Даугавпилса, Галина, также поддерживает идею возвращения прямого поезда. «Думаю, было бы неплохо», — сказала она, добавив, что при необходимости охотно воспользовалась бы таким сообщением.

Решение обещают в середине ноября

Несмотря на неопределенность с подвижным составом и финансированием, от идеи восстановления маршрута пока не отказались. В литовской компании пассажирских железнодорожных перевозок журналистам сообщили, что в середине ноября должно стать известно, удастся ли запустить поезд Вильнюс — Даугавпилс еще до конца 2026 года.

Таким образом, у проекта остается примерно два месяца до ранее объявленного срока, но окончательного решения пока нет.

Для жителей приграничья это означает продолжение привычных поездок с пересадками — несмотря на то, что железнодорожные пути между двумя странами существуют и ранее уже использовались для прямого пассажирского сообщения.