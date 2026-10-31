С начала 2026 года по 4 октября в Латвии зарегистрировано 19 542 смерти. Среди умерших женщины составляют почти 53%, однако и в общей численности населения страны их больше, чем мужчин. При этом возрастная структура смертности заметно различается: среди мужчин больше всего умерших в возрасте 75–79 лет, среди женщин — старше 90 лет.

За первые девять месяцев и несколько дней 2026 года в Латвии умерли 10 350 женщин и 9192 мужчины. Таким образом, число умерших женщин оказалось на 1158 человек, или на 12,6%, больше, чем мужчин.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), обобщенные агентством LETA за период с 1 января по 4 октября.

Всего за это время в стране зарегистрировано 19 542 смерти.

Женщин в Латвии значительно больше, чем мужчин

Разницу в абсолютном числе смертей следует рассматривать с учетом демографической структуры населения.

На начало 2026 года в Латвии проживали 1 845 096 человек, из которых 988 497 — женщины и 856 599 — мужчины. Таким образом, женщин в стране было почти на 132 тысячи больше.

Смертность в Латвии в 2026 году С 1 января по 4 октября. Данные ЦСУ Всего умерших 19 542 Женщины 10 350 53,0% Мужчины 9 192 47,0% Женщин среди умерших больше на 1 158 человек На 12,6% больше, чем мужчин Примечание: данные показывают количество смертей, а не риск смерти. Женщин в населении Латвии больше, чем мужчин.

При этом сам по себе более высокий показатель смертей среди женщин не означает, что риск смерти для них выше.

Если сопоставить число умерших с общей численностью мужчин и женщин на начало года, получается около 10,5 смерти на тысячу женщин и 10,7 — на тысячу мужчин за рассматриваемый период.

Это приблизительный расчет, не учитывающий различия в возрасте населения, но он показывает, почему абсолютные цифры не следует напрямую сравнивать с уровнем смертности.

В каком возрасте чаще всего умирают мужчины и женщины

Статистика также показывает заметные различия в возрастных группах, на которые приходится наибольшее число смертей. Среди мужчин больше всего умерших было в возрасте от 75 до 79 лет — 1269 человек. Среди женщин наибольшее число смертей зарегистрировано в возрасте 90 лет и старше — 2424 человека.

Таким образом, максимальное число смертей среди женщин приходится на значительно более старшую возрастную группу, чем среди мужчин.

Однако эти данные показывают именно распределение умерших по возрасту, а не вероятность смерти в каждой возрастной группе. Для оценки таких рисков необходимо учитывать численность мужчин и женщин соответствующего возраста.

В целом данные ЦСУ отражают характерную особенность демографической структуры Латвии: женщины составляют большинство населения, а среди умерших женщин значительная часть достигает очень пожилого возраста.