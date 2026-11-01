2 ноября 2026 года чтят память двух святых с именем Артемием – Антиохийского и Веркольского. Еще этот день называли Артемьевым. Сегодня продолжали готовиться к зиме – делали запасы и чинили жилье.

О чем вспоминают в Церкви 2 ноября 2026 года

Артемий Антиохийский. Артемий жил в IV веке в Антиохии, потому и получил свое прозвище. Он служил воеводой при императоре Константине Великом. Затем, выйдя в отставку, продолжил службу, но уже по найму в войсках в Египте. В тот момент правителем стал Юлиан Отступник. При нем начались гонения на христиан, но Артемий отказался предать свою веру, тогда его арестовали , подвергли мучениям и обезглавили.

Артемий Веркольский. Этот будущий святой родился в селе Верколье Архангельской губернии в XVI веке. Мальчик с детства отличался удивительным характером – вместо шалостей он предпочитал помогать родителям, а все свободное время проводил в храме или в молитвах. В 13 лет он погиб – его убило молнией, когда он с отцом работал в поле. Из-за такой удивительной внезапной смерти односельчане, думая, что это расплата за какие-то грехи мальчика, не дали отпеть отрока, а положили в лесу, накрыв ветками и берестой. Но через примерно 30 лет после события священник местной церкви Агафоник наткнулся на спрятанное в лесу тело. Он увидел, что останки не тронуты тлением и издают приятный аромат. Он попросил принести тело в деревню местных жителей. Те послушались, однако не проявили к покойнику должного уважения – просто оставили гроб, прикрытый берестой на церковной паперти.

А в это время в губернии началась лихорадка. В селе также заболел ребенок одного из крестьян, которые перевозили тело. Крестьянин уже не знал, что предпринять, ребенок буквально погибал. В отчаянии он пошел к церкви и приложился к гробу с нетленными останками Артемия, а потом отломил кусоек покрывавшей гроб бересты. Принеся его домой, он подвесил эту щепку на шнурок, где висел нательный крест больного малыша, а потом все это повесил ему на шею. И тут же лихорадка спала, а ребенок пошел на поправку.

Рассказ о чуде стал передаваться из уст в уста. Многие последовали примеру крестьянина, и у всех них также выздоровели дети. А эпидемия сошла на нет. На месте обретения мощей вскоре был воздвигнут Свято-Артемьево-Веркольский монастырь, куда отнесли на хранение и мощи Артемия. В честь них через какое-то время был построен уже каменный храм.

Смысл праздника

Вспоминают историю удивительных чудес, совершающихся по воле Господа.

Народные приметы погоды

Собаки беспокоятся и скулят – к похолоданию. Ветки покрылись инеем, в следующем году не будет богатого урожая.

Что можно делать 2 ноября 2026 года

Принято готовить запасы на зиму. Отличный день для квашения капусты. Хорошо заняться починкой – стен, заборов, крыши, окон. Отличный день для дружеской вечеринки.

Что нельзя делать 2 ноября 2026 года