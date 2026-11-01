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Четверо человек отправились в лес под Добеле, но вернуться самостоятельно уже не смогли 0 1132

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заблудившиеся в лесу

В Добельском крае спасатели помогли четырем людям, которые заблудились в лесу и не смогли самостоятельно найти дорогу обратно.

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Анете Страздиня, вызов поступил в субботу, 31 октября, незадолго до 18:00.

Выяснилось, что четверо человек потеряли ориентиры в лесу на территории Наудитской волости Добельского края. На место прибыли спасатели, которые обнаружили заблудившихся и вывели их из леса.

Всего за минувшие сутки ГПСС получила 42 вызова. Из них 13 были связаны с тушением пожаров, в том числе одного лесного, еще 13 — с проведением спасательных работ. В 16 случаях вызовы оказались ложными.

За прошедшие сутки в результате пожаров в Латвии никто не пострадал и не погиб.

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#происшествия #безопасность #спасатели #лес #ГПСС
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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