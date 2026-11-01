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Это наступивший ноябрь: что ждет жителей Латвии в начале недели 0 169

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень

В понедельник в Латвии сохранится по-осеннему облачная, но умеренно теплая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, в отдельных регионах образуются туман и дымка. Температура воздуха составит от +1 до +6 градусов.

В понедельник местами сквозь облака пробьются лучи солнца, однако погода будет преимущественно облачной, на западе страны - с моросящим дождем. В отдельных регионах утром сохранятся туман и дымка. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +5...+10 градусов.

В Риге день будет облачным, временами небо будет проясняться. Ночная температура в столице составит +3...+5 градусов, днем - +7... +9 градусов.

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#Рига #климат #погода #Латвия #осень #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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