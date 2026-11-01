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Из Латвии в Литву — по скоростной трассе: Баусское шоссе ждут большие перемены 0 207

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новая дорога

Участок Баусского шоссе (А7) возле границы с Литвой планируют превратить в современную четырехполосную скоростную автомагистраль. Вместо нынешней дороги с одной полосой в каждом направлении появятся две разделенные проезжие части, а разрешенная скорость движения составит 120 километров в час.

Речь идет об участке протяженностью около 14,3 километра — от окончания Баусской объездной дороги до литовской границы. Проект предусматривает реконструкцию трассы с 71,8-го по 86,1-й километр в соответствии с требованиями трансъевропейской транспортной сети TEN-T.

Новая дорога может обойти поселок Церауксте

Один из главных вопросов будущей реконструкции — где именно пройдет скоростная трасса.

Сейчас рассматриваются два варианта.

Первый предусматривает строительство нового участка дороги в обход поселка Церауксте. В этом случае трасса пройдет преимущественно через сельскохозяйственные земли и соединится с существующим шоссе возле муниципальной дороги A7–Tīreļi–Griezes–Bruči.

Второй вариант предполагает расширение нынешнего Баусского шоссе с сохранением его маршрута через Церауксте.

На оставшемся участке до границы с Литвой оба варианта предусматривают реконструкцию существующей дороги.

Какой из них будет выбран, пока неизвестно. Решение будет зависеть в том числе от результатов оценки воздействия проекта на окружающую среду.

Жителей приглашают обсудить проект

Уже во вторник, 3 ноября, состоится первое общественное обсуждение будущей скоростной трассы.

Встреча начнется в 18:00 в Народном доме Церауксте (Ceraukstes tautas nams). Принять участие можно будет и дистанционно.

Общественное обсуждение началось 23 октября и продлится до 13 ноября. До этой даты жители могут направлять письменные предложения и замечания в Государственную службу окружающей среды.

Сроки начала строительства и стоимость проекта пока не объявлены.

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#Литва #Латвия #транспорт #реконструкция
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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