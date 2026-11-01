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Какие права на внука имеет бабушка: нужно ли в Латвии официально оформлять родственную связь? 0 901

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: внук и бабушка
ФОТО: BB.LV/AI

«Дочь-подросток конфликтует с отчимом, хочет переселиться к бабушке в другой город, перейти туда в школу и, возможно, найти подработку. Бабушка не возражает, чтобы внучка переселилась к ней, готова задекларировать её в своей квартире. Требуются ли от меня как от матери какие-то разрешения и нужно ли это вообще как-то оформлять официально? Читательница bb.lv»

На вопросы читателей отвечает юрист Валтерс БЕРГС:

  • Да, участие матери будет необходимо.

Пока дочь не достигла 18-летнего возраста, она находится под родительским попечением. Родительское попечение включает как заботу, так и надзор за ребёнком — в частности, право определять его место жительства и представлять его интересы (Гражданский закон, статья 117, часть 5).

Однако это не означает, что подросток не может жить у бабушки. Если мать согласна и такое решение отвечает интересам ребёнка, назначать бабушку опекуном только потому, что внучка будет жить у неё, не требуется.

Родительское попечение матери сохраняется. Сам по себе переезд ребёнка к бабушке с согласия матери не означает необходимости устанавливать над ним опеку.

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#Латвия #школа #бабушка #опека
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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