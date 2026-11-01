С 1 ноября в Латвии увеличивается государственная поддержка жителей с низкими доходами для оплаты жилья и отопления. Однако повышенные пособия положены далеко не всем пенсионерам и семьям с детьми. Главным условием остается материальное положение домохозяйства.

С 1 ноября 2026 года вступают в силу поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, предусматривающие увеличение жилищных пособий на отопительный сезон. Новые правила будут действовать до 30 апреля 2027 года.

Как следует из официального сообщения Сейма Латвии, изменения направлены на поддержку домохозяйств с низкими доходами, которым становится все сложнее оплачивать коммунальные услуги.

Кому положено повышенное пособие?

Важно понимать, что речь не идет об автоматическом увеличении выплат всем пенсионерам, людям с инвалидностью или семьям с детьми.

Жилищное пособие является адресной социальной помощью. При его назначении социальная служба самоуправления оценивает доходы и материальное положение домохозяйства, а также расходы на содержание жилья.

При этом наличие официального статуса малоимущего не является обязательным условием во всех случаях. Получить помощь могут и другие жители, если после оценки их доходов и расходов выяснится, что они соответствуют установленным критериям.

Как изменятся размеры помощи?

С ноября при расчете жилищного пособия будут применяться повышенные коэффициенты:

Для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью коэффициент увеличивается с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих исключительно из пенсионеров или людей с инвалидностью, — с 1,7 до 2. Для семей с детьми до 18 лет, а также учащимися и студентами младше 24 лет — с 1,7 до 2. Для остальных домохозяйств — с 1,3 до 1,7.

Эти коэффициенты используются при расчете пособия и не означают, что выплаты автоматически увеличатся в соответствующее число раз. Конкретная сумма зависит от финансового положения семьи и учитываемых расходов на жилье.

Нужно ли подавать новое заявление?

Тем жителям, которым жилищное пособие уже назначено и чье материальное положение оценено социальной службой, повторно обращаться за перерасчетом не потребуется.

Социальные службы самоуправлений самостоятельно пересчитают выплаты с учетом новых коэффициентов.

А вот тем, кто раньше не получал жилищное пособие, но испытывает трудности с оплатой коммунальных счетов, стоит обратиться в социальную службу своего самоуправления.

Благодаря изменению правил право на поддержку могут получить и некоторые домохозяйства, которым раньше пособие не полагалось.

Сколько человек получат помощь?

По прогнозам, число получателей жилищных пособий увеличится в среднем на 2232 человека в месяц и достигнет 37 610.

Средний размер пособия на одного получателя, как ожидается, вырастет со 149,19 до 174,11 евро в месяц.

Общие дополнительные расходы государственного бюджета оцениваются в 8,7 млн евро. Из них более 8 млн евро предусмотрено для увеличения жилищных пособий, а около 602 тысяч евро — для доплат сотрудникам социальных служб за дополнительную нагрузку.