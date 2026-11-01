Министерство внутренних дел Латвии предлагает заключить с Узбекистаном межгосударственное соглашение о трудовой миграции. При этом до подписания документа власти намерены ограничить выдачу виз гражданам Узбекистана, сообщает агентство LETA.

МВД подготовило для рассмотрения в правительстве проект информационного доклада, в котором обосновывается необходимость такого соглашения и определяются дальнейшие шаги по его заключению. Сам документ получил статус ограниченного доступа.

Из опубликованных материалов следует, что с 1 марта 2027 года в посольстве Латвии в Узбекистане планируется разместить офицера связи Государственной пограничной охраны, который будет заниматься вопросами миграции.

Соглашение может предусматривать более строгие требования

Министерству иностранных дел поручат изучить опыт европейских государств по заключению двусторонних соглашений о трудовой миграции. Особое внимание предполагается уделить возможности включения в подобные договоры более жестких условий.

После изучения международной практики МВД подготовит проект соглашения между Латвией и Узбекистаном с учетом государственных интересов, обозначенных в информационном докладе.

Затем документ пройдет согласование и будет передан Министерству иностранных дел для направления узбекской стороне. После этого могут начаться переговоры о заключении соглашения.

До подписания договора выдачу виз ограничат

Одновременно правительство планирует рассмотреть подготовленный МВД проект правил, предусматривающих ограничения на прием визовых заявлений от граждан третьих стран и их въезд в Латвию.

Предполагается, что до заключения соглашения о трудовой миграции выдача виз гражданам Узбекистана будет ограничена.

Напомним, 29 сентября МВД Латвии уже выступило с инициативой временно приостановить выдачу виз гражданам Узбекистана. Поводом стали несколько случаев, когда граждане этой страны вскоре после прибытия в Латвию совершали преступления, в том числе в отношении малолетних детей.

Сотни предписаний о выезде из Латвии

Данные Управления по делам гражданства и миграции свидетельствуют, что в 2025 году и за первые восемь месяцев 2026 года ряду граждан Узбекистана были аннулированы временные виды на жительство. Причинами стали нарушение условий пребывания в стране либо утрата оснований для проживания.

В 2025 году гражданам Узбекистана выдали 709 предписаний о выезде из Латвии. Кроме того, было принято 11 решений о принудительном выдворении.

За первые восемь месяцев 2026 года выдано еще 360 предписаний о выезде и принято восемь решений о принудительном выдворении.

Таким образом, латвийские власти намерены не только пересмотреть порядок привлечения работников из Узбекистана, но и усилить контроль за их въездом и пребыванием в стране.