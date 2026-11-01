Граждане Германии чаще жителей других стран Евросоюза обращались за временным убежищем в России за девять месяцев 2026 года. По данным властей РФ, с января по сентябрь убежища запросили 49 человек.

На втором месте оказались граждане Латвии — за убежищем в России обратились 36 человек, на третьем — Литвы (12 человек).

Кроме того, прошение подавали граждане Эстонии и Италии (по семь человек), Болгарии и Чехии (по четыре человека). За убежищем также обратились по одному гражданину Нидерландов, Венгрии, Испании, Дании и Словакии.

Всего с января по сентябрь убежища попросили 3802 иностранца. Из них больше всего — граждане Украины, 2056 человек.

Временное убежище оформляют территориальные органы МВД. Получившие такой статус иностранцы могут работать без отдельного разрешения и получать медицинскую помощь. Кроме того, они могут оформить документы для выезда и въезда в страну, образования материальной поддержки.