В первый день ноября в Латвии сохранится пасмурная и умеренно теплая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночь на большей части территории страны пройдет без осадков, небольшой дождь ожидается лишь местами на севере. Будет дуть слабый ветер, местами образуется туман. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов.

Днем ожидается облачная погода, хотя временами небо будет проясняться. Также возможен небольшой дождь.

В Риге температура ночью составит +5...+7 градусов, днем - +6...+10 градусов.