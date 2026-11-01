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Ноябрь удивит латвийцев с первого дня: синоптики рассказали, чего ждать 0 572

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ноябрь

В первый день ноября в Латвии сохранится пасмурная и умеренно теплая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночь на большей части территории страны пройдет без осадков, небольшой дождь ожидается лишь местами на севере. Будет дуть слабый ветер, местами образуется туман. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов.

Днем ожидается облачная погода, хотя временами небо будет проясняться. Также возможен небольшой дождь.

В Риге температура ночью составит +5...+7 градусов, днем - +6...+10 градусов.

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#Рига #климат #погода #Латвия #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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