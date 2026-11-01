История с американской пумой, которую незаконно содержали в обычном жилом доме в Латвии, вновь возвращается в суд. Двум мужчинам, ранее приговоренным к денежным штрафам, предстоит повторное рассмотрение дела. Главный вопрос — понимали ли они, что нарушают закон, приобретая и содержа опасного хищника.

Рижский окружной суд приступит к повторному рассмотрению дела 26 января 2027 года в 13:00. На скамье подсудимых — Андрей Пахомов и Илмарс Криевиньш.

По информации Firmas.lv, Криевиньш связан с обществом Dr. Caunes Zoo, а Пахомов участвует в деятельности нескольких предприятий, включая Veiters Korporācija, которая в прошлом году стала владельцем PNB Print.

Купили в Чехии, поселили в жилом доме

Согласно обвинению, один из мужчин приобрел американскую пуму у жителя Чехии от имени возглавляемого им общества.

После покупки животное оказалось в жилом доме второго обвиняемого, где содержалось до 21 февраля 2020 года. В этот день во время обыска хищника обнаружили и изъяли.

Прокуратура считает, что условия содержания пумы не соответствовали требованиям безопасности и создавали серьезную угрозу не только для ее владельца и других обитателей дома, но и для окружающих.

Ведь пума — далеко не безобидная домашняя кошка. Взрослое животное, в зависимости от пола, может весить от 60 до 120 килограммов. Его поведение трудно предсказать, особенно если хищник вырвется на свободу или посторонний человек окажется на его территории.

Сначала оправдали, затем оштрафовали

Судебная история уже прошла несколько этапов.

Первоначально Рижский районный суд признал обоих мужчин невиновными и оправдал их.

Однако Рижский окружной суд пересмотрел решение, признал обвиняемых виновными и назначил каждому штраф в размере 3500 евро.

Кроме того, с мужчин взыскали расходы на содержание изъятой пумы в качестве вещественного доказательства. Причем эти расходы почти в пять раз превышали сумму самого штрафа.

Верховный суд обнаружил важный нюанс

В июне 2026 года Верховный суд постановил направить дело на новое рассмотрение.

При этом суд не поставил под сомнение сам факт нарушения установленного Законом о защите животных запрета. Однако, по мнению Верховного суда, предыдущая судебная инстанция недостаточно тщательно выяснила, действовали ли обвиняемые умышленно.

Ситуацию осложняет и то, что в правовом регулировании торговли редкими и находящимися под угрозой исчезновения дикими животными, а также в опубликованных Управлением охраны природы разъяснениях ранее были обнаружены недостатки и противоречия.

Теперь суду предстоит отдельно оценить действия каждого обвиняемого во время приобретения пумы, выяснить, осознавали ли они противоправность своих действий, и повторно рассмотреть вопрос о допустимости доказательств, представленных защитой.

Таким образом, спустя почти семь лет после изъятия хищника судебная история еще далека от завершения. Решение о виновности мужчин и возможном наказании предстоит принять заново.