Сегодня, 1 ноября, в рижском торговом центре Spice объявят сумму пожертвований, собранных в ходе благотворительной выставки и аукциона «Через горы — к своим» (Pāri kalniem – pie savējiem).

Все вырученные средства предназначены для поддержки близких 33 жителей Латвии, пропавших без вести в результате разрушительных наводнений в Непале и Тибете.

Как сообщили агентству LETA организаторы акции, заключительное мероприятие начнется в 12:00. Именно тогда станет известно, сколько денег удалось собрать благодаря инициативе латвийских художников.

Свои произведения для благотворительного аукциона предоставили более 30 авторов. Среди них — Иева Таранда, семья родственников которой погибла во время катастрофы, а также известные латвийские художницы Элита Патмалниеце, Кристине Луизе Авотиня и Сабине Лива.

Все средства, полученные от продажи произведений искусства, будут направлены на помощь семьям пропавших.

Ведущей заключительного мероприятия станет Лиене Степена. В нем примут участие Иева Таранда, Кристине Луизе Авотиня, Элита Патмалниеце, Сабине Лива, Янис Дукатс, Илгнесе Авотиня и другие участники благотворительной инициативы.

Организаторами акции выступили Андрис Таранда — брат пропавшей в Непале Агнесе Фурмане, Иева Таранда и Мара Андерсоне-Фреймане.

Напомним, в конце августа Непал и Тибет пострадали от катастрофических наводнений. По опубликованным данным, стихия унесла жизни около 1450 человек, еще более 4500 числятся пропавшими без вести.

Среди исчезнувших в Китае и Непале — 33 гражданина и жителя Латвии. Их близкие продолжают нуждаться в поддержке, а благотворительная акция в Риге призвана помочь семьям, столкнувшимся с трагедией.