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В Цесисском крае тракторист зацепил трактором провода и погиб 0 365

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трактор

В субботу в Латвии зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате аварий один человек погиб, а еще 13 пострадали, сообщили в Государственной полиции.

Вчера в Сталбской волости Цесисского края водитель трактора зацепил стрелой гидроманипулятора электрические провода и погиб на месте происшествия. Государственная полиция расследует обстоятельства происшествия.

Среди пострадавших в субботу в ДТП было два пешехода.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 20 водителей, и больше всего таких нарушителей было поймано в Рижском регионе. В Земгале был задержан один водитель, севший за руль после употребления наркотических веществ. 13 задержанных водителей находились в состоянии сильного опьянения, поэтому к ним применено уголовное наказание.

За превышение скорости в субботу было составлено 198 протоколов, а в целом за вчерашний день полиция составила 484 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.

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#ДТП
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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