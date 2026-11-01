В воскресенье вечером, 1 ноября, в Краславском и Лудзенском краях объявлено оранжевое предупреждение из-за возможной угрозы в воздушном пространстве Латвии. Жителей призывают немедленно укрыться в помещениях и соблюдать правила безопасности.

Оранжевый уровень является самым высоким из двух предусмотренных уровней предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве.

Жителям рекомендуется находиться внутри зданий и соблюдать так называемый принцип двух стен. Это означает, что между человеком и внешней средой должны находиться как минимум две стены. По возможности следует держаться подальше от окон.

Угроза может быть связана с беспилотниками

В Национальных вооруженных силах напоминают, что на фоне продолжающейся войны России против Украины сохраняется вероятность повторения ситуаций, когда иностранные беспилотные летательные аппараты приближаются к воздушному пространству Латвии или пересекают его границу.

При этом пока не сообщается, какой именно объект или обстоятельства стали причиной нынешнего предупреждения.

Подобные случаи уже происходили

В течение 2026 года жители Латгалии и Видземе неоднократно получали предупреждения через систему сотового оповещения о возможной угрозе с воздуха.

В некоторых случаях беспилотники действительно падали на территории Латвии и взрывались. Один из дронов был сбит.

По оценке военных, эти инциденты, вероятнее всего, были связаны с беспилотниками, задействованными в российско-украинской войне.

В то же время в ряде случаев иностранные дроны не пересекали воздушную границу Латвии, а предупреждения населению рассылались в профилактических целях.

Жителям Краславского и Лудзенского краев рекомендуется следить за официальными сообщениями НВС и служб безопасности и соблюдать указания до отмены предупреждения.

ДОПОЛНЕНО: Национальные вооружённые силы Латвии сообщили, что угроза воздушному пространству в Краславском и Лудзенском краях миновала в 19:30.

Неопознанный летающий объект покинул воздушное пространство Латвии в 19:16, пересёк латвийско-российскую границу.