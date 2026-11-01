В Латвии планируется установить депозитную плату в размере 0,50 евро за каждую электронную сигарету с неперезаряжаемой батареей.

Об этом свидетельствует проект правил Кабинета министров о работе депозитной системы для электронных курительных устройств, представленный на согласование на Портале нормативных актов.

Согласно проекту, продавцы будут взимать с покупателей депозит в размере 50 центов за каждое устройство. Вернуть уплаченную сумму можно будет в безналичной форме после сдачи использованной электронной сигареты в специальный автомат по приему таких устройств.

На электронных сигаретах, включенных в депозитную систему, должна будет размещаться специальная маркировка, подтверждающая участие в системе, а также уникальный машиночитаемый QR-код для учета устройств.

Предполагается, что пункты приема использованных электронных сигарет будут размещаться в торговых точках с высокой посещаемостью. При этом как минимум один пункт приема должен быть оборудован в каждом городе государственного значения и административном центре края. В полном объеме это требование планируется ввести с 1 января 2028 года.

Проект также предусматривает, что с 1 февраля до конца 2027 года оператор депозитной системы должен будет обеспечить сбор не менее 50% выпущенных на рынок устройств, включенных в депозитную систему. С 1 января 2028 года этот показатель должен вырасти как минимум до 80%.

По информации представителей отрасли, приобретение и установка одного автомата для приема электронных сигарет обойдутся примерно в 25 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС). Всего планируется установить не менее 125 таких автоматов.

Таким образом, первоначальные инвестиции только в приобретение оборудования предварительно оцениваются в 3,125 млн евро без НДС, или 3,781 млн евро с НДС. При этом в расчет не включены расходы на разработку IT-решений, создание центра учета и логистики, а также другие затраты, связанные с функционированием системы.

Согласно исследованию, проведенному Латвийской ассоциацией предприятий по обращению с отходами в 2024 году, в 2023 году в Латвии было выброшено около 15 миллионов электронных сигарет.

Из них лишь около 5%, или 750 тысяч устройств, были собраны отдельно и переданы на переработку. Остальные 14,25 миллиона электронных сигарет преимущественно оказались на полигонах бытовых отходов.