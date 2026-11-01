Иностранным студентам в Латвии могут серьезно ужесточить правила обучения. Всего три дня отсутствия на занятиях без уважительной причины и невозможность связаться со студентом могут стать основанием для отчисления из вуза. Таким образом власти намерены бороться с иностранцами, которые используют поступление в университет как способ получить вид на жительство и остаться в стране.

Министерство образования и науки (МОН) представило в Сейм новые предложения к поправкам в Закон о высших учебных заведениях. Законопроект уже прошел первое чтение, а теперь депутаты должны рассмотреть дополнительные изменения.

Главная цель — усилить контроль за иностранными студентами и не допустить ситуаций, когда учеба в латвийском вузе оказывается лишь формальным основанием для проживания в стране.

Три дня пропусков — и можно лишиться места в вузе

Одно из самых заметных предложений касается студентов из третьих стран, получивших временный вид на жительство для обучения в Латвии.

Первоначально законопроект предусматривал, что вуз должен отчислить иностранного студента, если тот пять дней подряд без уважительной причины не посещает занятия и с ним невозможно связаться.

Теперь министерство предлагает сократить этот срок до трех дней.

При этом сохраняется еще одно требование: основанием для отчисления может стать посещение менее 80% предусмотренных занятий в течение месяца.

Таким образом, иностранцам, которые приехали в Латвию по студенческому виду на жительство, придется гораздо внимательнее относиться к посещаемости.

Важно, что речь идет именно о студентах, получивших временный вид на жительство с целью учебы, а не обо всех иностранных гражданах, обучающихся в латвийских вузах.

Более 9000 студентов — из стран за пределами ЕС

По данным, приведенным в аннотации к законопроекту, в 2025 году в латвийских вузах обучались более 12 тысяч иностранных студентов. Из них свыше 9000 являлись гражданами третьих стран.

В последние годы власти фиксируют все больше случаев, когда иностранцам аннулируют виды на жительство после прекращения учебы или отчисления из университета.

В Министерстве образования и науки считают, что существующие механизмы контроля необходимо усилить.

Предполагается, что вузы будут нести более строгую ответственность за учет иностранных студентов и своевременное выявление тех, кто фактически не участвует в учебном процессе.

Проверять будут не только студентов, но и университеты

Предлагаемые изменения затрагивают и сами высшие учебные заведения.

Министерство хочет расширить возможности оценки соответствия вузов установленным законодательством типам.

Согласно предложению, Центр академической информации по инициативе министерства сможет не только проверять, соответствует ли учебное заведение своему типу, но и при необходимости инициировать его изменение.

Это означает, что государство намерено внимательнее следить за тем, насколько фактическая деятельность университетов соответствует предъявляемым к ним требованиям.