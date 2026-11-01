С сегодняшнего дня в Елгаве отменена плата за пользование общественными туалетами в парке Победы, на площади Озолсквер и рядом с городским Домом культуры. Такое решение депутаты приняли в минувший четверг на заседании думы.

Компания, обслуживающая общественные туалеты города, поясняет, что до сих пор от платы за пользование ими были освобождены дети дошкольного возраста и люди с инвалидностью.

Кроме того, бесплатными для всех были туалеты на острове Паста и по адресу ул. Пилссалас, 3. Теперь же с 1 ноября бесплатными для всех категорий жителей станут также туалеты в парке Победы, на площади Озолсквер и возле Дома культуры. В самоуправлении обещают, что все туалеты будут убираться в соответствии с графиком.

«Мы хотим обеспечить жителям Елгавы доступ к бесплатным общественным туалетам», — поясняет член правления компании Кристине Стукина. Она призывает посетителей пользоваться туалетами по назначению, не совершать умышленных действий, направленных на разгром или повреждение оборудования.

При этом общественный туалет возле башни церкви Святой Троицы в Елгаве с сегодняшнего дня закрывается.