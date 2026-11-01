Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В одном из городов Латвии отменили плату за посещение туалетов 0 1137

Наша Латвия
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: туалет

С сегодняшнего дня в Елгаве отменена плата за пользование общественными туалетами в парке Победы, на площади Озолсквер и рядом с городским Домом культуры. Такое решение депутаты приняли в минувший четверг на заседании думы.

Компания, обслуживающая общественные туалеты города, поясняет, что до сих пор от платы за пользование ими были освобождены дети дошкольного возраста и люди с инвалидностью.

Кроме того, бесплатными для всех были туалеты на острове Паста и по адресу ул. Пилссалас, 3. Теперь же с 1 ноября бесплатными для всех категорий жителей станут также туалеты в парке Победы, на площади Озолсквер и возле Дома культуры. В самоуправлении обещают, что все туалеты будут убираться в соответствии с графиком.

«Мы хотим обеспечить жителям Елгавы доступ к бесплатным общественным туалетам», — поясняет член правления компании Кристине Стукина. Она призывает посетителей пользоваться туалетами по назначению, не совершать умышленных действий, направленных на разгром или повреждение оборудования.

При этом общественный туалет возле башни церкви Святой Троицы в Елгаве с сегодняшнего дня закрывается.

×
#Елгава #Латвия #депутаты #уборка
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
4
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заблудившиеся в лесу
Изображение к статье: Разрушенный Непал
Изображение к статье: Рабочие
Изображение к статье: Электронные сигареты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пума
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Новая дорога
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Россия
Наша Латвия
11
Изображение к статье: Рабочие
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Электронные сигареты
Наша Латвия
5
Изображение к статье: Ноябрь
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Пума
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Новая дорога
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Россия
Наша Латвия
11

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео