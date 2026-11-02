Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

33 гражданина Латвии пропали после катастрофы в Гималаях: что известно спустя два месяца 0 54

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: наводнение
ФОТО: Youtube

Министерство иностранных дел Латвии до сих пор не получило новых сведений о судьбе 33 граждан страны, пропавших без вести после разрушительного селевого потока на территории Непала и Китая 26 августа. Образцы ДНК родственников пропавших уже переданы властям обеих стран, однако информации о результатах поисков пока нет.

Спустя более двух месяцев после природной катастрофы в районе границы Непала и Китая судьба 33 пропавших без вести граждан Латвии остается неизвестной.

Как сообщает агентство LETA, Министерство иностранных дел (МИД) Латвии пока не получило новых сведений ни от непальских, ни от китайских властей.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Лига Ермацане.

Образцы ДНК родственников переданы обеим странам

По словам представительницы МИД, Государственная полиция Латвии направила властям Непала и Китая образцы ДНК родственников пропавших граждан. Эти материалы необходимы для возможной идентификации людей, исчезнувших во время стихийного бедствия.

Ранее власти Непала подтвердили, что получили переданные профили ДНК и что они пригодны для проведения необходимых исследований. Однако информации о результатах идентификации или других новых обстоятельствах исчезновения латвийских граждан пока не поступало.

В МИД заверили, что близкие пропавших будут проинформированы сразу после получения новых сведений.

Что произошло 26 августа?

Напомним, 26 августа в результате обрушения ледника возник мощный селевый поток, вызвавший масштабные разрушения на территории Непала и Китая. Вблизи места катастрофы в тот момент находилась группа туристов из Латвии.

После происшествия Министерство иностранных дел сообщило, что трое жителей Латвии, находившихся в пострадавшем регионе, не пострадали. В то же время местонахождение еще 33 человек установить не удалось. Они были объявлены пропавшими без вести.

Поиски остаются без новых результатов

На 2 ноября официальной информации, позволяющей установить судьбу пропавших граждан Латвии, нет. Передача образцов ДНК стала одним из шагов в выяснении обстоятельств их исчезновения, однако подтвержденных результатов пока не сообщалось.

Латвийский МИД продолжает ожидать информации от компетентных органов Непала и Китая.

×
#катастрофа #Латвия #Непал #туристы #ДНК #Китай
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: опоры моста rail baltica
Изображение к статье: женщина и пес осенью
Изображение к статье: Теплоцентраль Ziepniekkalns обеспечивает почти 30-тысячный микрорайон. Эксклюзив!
Изображение к статье: Артемий Антиохийский, Артемий Веркольский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: цветы в чайнике
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Робертс Плявейс
Спорт
5
Изображение к статье: армия
Наша Латвия
2
Изображение к статье: кресла в театре
Бизнес
Изображение к статье: медведь
Наша Латвия
Изображение к статье: монеты и сейф
Политика
4
Изображение к статье: цветы в чайнике
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Робертс Плявейс
Спорт
5
Изображение к статье: армия
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео