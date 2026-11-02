Министерство иностранных дел Латвии до сих пор не получило новых сведений о судьбе 33 граждан страны, пропавших без вести после разрушительного селевого потока на территории Непала и Китая 26 августа. Образцы ДНК родственников пропавших уже переданы властям обеих стран, однако информации о результатах поисков пока нет.

Спустя более двух месяцев после природной катастрофы в районе границы Непала и Китая судьба 33 пропавших без вести граждан Латвии остается неизвестной.

Как сообщает агентство LETA, Министерство иностранных дел (МИД) Латвии пока не получило новых сведений ни от непальских, ни от китайских властей.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Лига Ермацане.

Образцы ДНК родственников переданы обеим странам

По словам представительницы МИД, Государственная полиция Латвии направила властям Непала и Китая образцы ДНК родственников пропавших граждан. Эти материалы необходимы для возможной идентификации людей, исчезнувших во время стихийного бедствия.

Ранее власти Непала подтвердили, что получили переданные профили ДНК и что они пригодны для проведения необходимых исследований. Однако информации о результатах идентификации или других новых обстоятельствах исчезновения латвийских граждан пока не поступало.

В МИД заверили, что близкие пропавших будут проинформированы сразу после получения новых сведений.

Что произошло 26 августа?

Напомним, 26 августа в результате обрушения ледника возник мощный селевый поток, вызвавший масштабные разрушения на территории Непала и Китая. Вблизи места катастрофы в тот момент находилась группа туристов из Латвии.

После происшествия Министерство иностранных дел сообщило, что трое жителей Латвии, находившихся в пострадавшем регионе, не пострадали. В то же время местонахождение еще 33 человек установить не удалось. Они были объявлены пропавшими без вести.

Поиски остаются без новых результатов

На 2 ноября официальной информации, позволяющей установить судьбу пропавших граждан Латвии, нет. Передача образцов ДНК стала одним из шагов в выяснении обстоятельств их исчезновения, однако подтвержденных результатов пока не сообщалось.

Латвийский МИД продолжает ожидать информации от компетентных органов Непала и Китая.