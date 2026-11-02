В Латвии государство оплачивает стоматологическую помощь детям, однако на практике получить её вовремя удаётся далеко не всем.

Нехватка специалистов, очереди и сложности с поездками к врачу приводят к тому, что многие дети остаются без необходимой профилактики. Новый проект Фонда Детской больницы показал, насколько важны регулярные осмотры и помощь взрослых.

В рамках проекта «Улыбка будущему» (Smaids nākotnei), организованного Фондом Детской больницы, 220 детей и подростков получили возможность бесплатно посетить зубного гигиениста и пройти обучение правильному уходу за полостью рта.

Как сообщила представитель фонда Линда Далдере-Лапане, результаты проекта подтвердили, что регулярная профилактика способна улучшить состояние зубов, однако одних посещений специалиста недостаточно.

Два визита за полгода — и заметные результаты

В программе участвовали 17 образовательных учреждений, центров социальной помощи и кризисных центров из разных регионов Латвии.

Каждому из 220 детей и подростков обеспечили два посещения зубного гигиениста с интервалом примерно в шесть месяцев.

Специалисты оценивали состояние зубов, наличие налёта и зубного камня, давали индивидуальные рекомендации и учили детей правильно чистить зубы.

Участники также получили зубные щётки, пасты и информационные материалы.

Результаты обследований показали положительную динамику. Средний индекс зубного налёта снизился с 1,74 при первом посещении до 1,36 при втором. Индекс зубного камня уменьшился с 0,76 до 0,48.

Однако у части детей показатели остались прежними или даже ухудшились.

По мнению специалистов, это свидетельствует о необходимости постоянного ухода за зубами и участия взрослых в формировании полезных привычек.

Ребёнок не должен отвечать за всё самостоятельно

В ходе образовательных занятий детям рассказывали не только о правильной чистке зубов, но и о влиянии питания, ежедневных привычек и необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью.

Отдельное внимание уделили практическим трудностям, с которыми сталкиваются дети и их опекуны.

Председатель правления Фонда Детской больницы Винета Вилистере-Лаце подчеркнула, что результаты проекта показали: нельзя возлагать всю ответственность за здоровье зубов исключительно на ребёнка.

По её словам, рядом должен быть взрослый, который научит правильно ухаживать за зубами, поможет превратить это в ежедневную привычку и при необходимости организует посещение специалиста.

Один из главных выводов проекта заключается в том, что профилактика начинается дома, а её эффективность зависит от сотрудничества семей, опекунов и системы здравоохранения.

К стоматологу попадают далеко не все

Особую тревогу вызывают общие показатели доступности стоматологической помощи детям в Латвии.

По данным Национальной службы здравоохранения, которые были доступны фонду на этапе разработки проекта, в 2022 году стоматолога посетили лишь 37% детей.

Исследование здоровья полости рта латвийских школьников показало ещё более тревожную картину: кариеса не было только у 12,9% двенадцатилетних и 6,7% пятнадцатилетних детей.

Иными словами, подавляющее большинство подростков обследованных возрастных групп уже имели опыт поражения зубов кариесом.

Серьёзные проблемы с доступностью стоматологической помощи выявил и Государственный контроль.

Согласно опубликованным в сентябре 2026 года результатам ревизии доступности амбулаторной медицинской помощи детям, в 2024 году оплачиваемые государством услуги зубного гигиениста получили только 36% детей, а стоматологическое лечение — 38%.

При этом возможности получения помощи существенно различаются в зависимости от места жительства ребёнка и материального положения семьи.

В фонде подчёркивают, что само по себе наличие оплачиваемой государством стоматологии ещё не гарантирует своевременного лечения.

Главными препятствиями остаются нехватка специалистов в регионах, длинные очереди и трудности с организацией поездок к врачу.

Что предлагают изменить

На основании результатов проекта сертифицированный зубной гигиенист, председатель правления Латвийской ассоциации зубных гигиенистов Кристине Белова подготовила план рекомендаций по улучшению стоматологической помощи детям.

При разработке документа использовались результаты проекта, латвийские исследования, а также опыт Дании, Швеции и Германии.

Среди основных предложений — развитие выездных стоматологических услуг в регионах, регулярные посещения зубного гигиениста детьми в учреждениях специального образования и социальной помощи, а также дополнительная поддержка родителей и опекунов при организации профилактических осмотров.

Отдельно подчёркивается необходимость укрепления санитарно-просветительской работы и увеличения финансирования профилактики и ранней диагностики.

По мнению авторов рекомендаций, своевременное выявление проблем позволит сократить потребность в более сложном и дорогостоящем лечении.

Подготовленный план предполагается направить в Министерство здравоохранения, Министерство благосостояния, Министерство финансов и Сейм.

На проект выделили почти 80 тысяч евро

Проект «Улыбка будущему: укрепление здоровья полости рта и поддержка уязвимых групп детей и молодёжи в Латвии» осуществлялся с 1 января 2025 года по 31 октября 2026 года.

Его целью было повышение осведомлённости о здоровье зубов и оказание практической помощи детям и подросткам, находящимся на внесемейном попечении.

Финансирование обеспечил Фонд общественной интеграции из средств государственного бюджета Латвии.

В 2025 году на реализацию проекта было утверждено 39 944 евро, а в 2026 году — ещё 40 000 евро.

В Фонде Детской больницы надеются, что полученные результаты помогут изменить подход к детской стоматологии: сделать профилактику регулярной, а помощь специалистов — доступной независимо от того, где живёт ребёнок и какими возможностями располагает его семья.