Уже в этом месяце будет ясна "дорожная карта", после чего свое решение должны будут принять акционеры - латвийское государство и шведская компания.

Два года министерство экономики вело переговоры о покупке долей капитала у шведских акционеров Tet и LMT. Однако к взаимоприемлемому решению стороны так и не пришли. Лишь перед парламентскими выборами правительство Кулбергса решило передать дальнейшее решение вопроса... самим телекоммуникационным гигантам, то бишь Tet и LMT.

"После многих лет дискуссий о будущем телекоммуникационных компаний правительство дало самим предприятиям задачу выступить с видением дальнейшего развития. До сих пор всегда были другие люди со стороны, которые рассуждали, что делать. Теперь предприятиям самим поручено прийти со своим решением", - пояснил сегодня в интервью ТВ-3 вице-президент LMT Ингмарс Пукис.

Он отметил, что Tet и LMT являются достаточно крупными и финансово сильными предприятиями, чтобы возможные сделки по откупу акций осуществлялись без финансового участия государства. Компаниям доступны как различные финансовые инструменты, так и интерес инвесторов, что позволило бы осуществить возможные сделки.

LMT до 17 ноября должен представить свое видение возможных решений. После этого решение будет в руках акционеров. «Если есть желание сделать, этот вопрос можно решить за несколько месяцев», — сказал вице-президент LMT.

Пукис подчеркнул, что более четкая структура собственников позволила бы LMT еще активнее работать в сфере оборонных технологий и военных инноваций, где предприятие в последние годы все теснее сотрудничает с партнерами по НАТО.

Насколько можно понять, правительство хочет, чтобы Tet и LMT выкупили акции у шведской компании Telia, после чего эти два предприятия уже со стопроцентным латвийским капиталом можно было бы объединить в одно и уже потом, возможно, акции этих госпредприятий можно было бы котировать на бирже.