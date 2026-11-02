Средства, предназначенные для модернизации изношенной железнодорожной контактной сети Латвии, перенаправлены на завершение объектов Rail Baltica и строительство железнодорожного сообщения с Рижским аэропортом. Между тем состояние старой инфраструктуры уже приводит к авариям: недавно 140 пассажирам пришлось ночью возвращаться пешком по железнодорожным путям.

Ранее Latvijas dzelzceļš предупреждала, что без масштабной реконструкции в перспективе пяти-десяти лет движение электропоездов может оказаться под угрозой, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

140 пассажиров оказались на путях после аварии

Вечером 24 октября поезд Рига — Елгава попал в чрезвычайную ситуацию неподалеку от Олайне. Сразу после станции раздался громкий звук, появилась вспышка, после чего состав экстренно затормозил. В результате 140 пассажирам пришлось в темноте пешком возвращаться по железнодорожным путям на станцию.

Происшествие напомнило о другом опасном случае, произошедшем двумя годами ранее в Кемери. Тогда в старом электропоезде возникло короткое замыкание, а контактная сеть не отключилась и продолжила искрить. В результате состав загорелся.

К счастью, пассажиров в поезде не было и никто не пострадал.

После того случая Latvijas dzelzceļš подготовила для Министерства сообщения внутренний доклад о состоянии железнодорожной инфраструктуры. В документе указывалось, что контактная сеть строилась в период с 1950 по 1972 год и с тех пор фактически не проходила полноценной реконструкции.

Специалисты предупреждали: если не провести масштабное обновление, в течение пяти-десяти лет движение электропоездов, возможно, придется прекратить.

Почему произошла новая авария

В отличие от происшествия в Кемери, во время октябрьского инцидента защитные системы сработали правильно. Председатель правления Latvijas dzelzceļš Артис Гринбергс рассказал, что инженеры подробно изучили обстоятельства случившегося.

«Сейчас мы уже находимся в лучшей ситуации. Все механизмы электрооборудования сработали, и это хорошая новость», — отметил он.

По предварительным выводам, причиной короткого замыкания стал металлический элемент конструкции, которого не должно было быть в месте соединения оборудования.

Именно на станции Олайне сейчас соприкасаются старая и новая железнодорожная инфраструктура. По словам Гринбергса, проблема возникла на участке их соединения, после чего последовала цепная реакция.

Председатель правления Pasažieru vilciens Райтис Нешпорс пояснил, что при коротком замыкании возникают яркие искры, особенно заметные в темноте. При этом современные электропоезда Škoda оснащены собственными системами защиты, которые снижают риск возгорания.

Восемь происшествий за три года

Однако подобные аварии нельзя назвать единичными. По данным Pasažieru vilciens, за последние три года произошло восемь случаев короткого замыкания, связанных с контактной сетью.

«В среднем получается два-три случая в год. Причины были двух типов. Одни случаи были связаны со старением самой контактной сети, а отдельные — с ремонтными работами», — рассказал Нешпорс.

Такие происшествия не только создают опасные ситуации для пассажиров, но и приводят к повреждению поездов. После короткого замыкания нередко приходится ремонтировать или полностью менять пантограф — устройство на крыше электропоезда, через которое он получает электричество от контактного провода.

За три года такие ремонты обошлись перевозчику примерно в 250 тысяч евро. Правда, эти расходы покрывает страховая компания.

Денег хватит только на часть контактной сети

Общая протяженность электрифицированной контактной сети в Латвии составляет около 500 километров. На отдельных участках, в том числе в направлениях Тукумса и Елгавы, модернизация уже ведется.

Финансирование на обновление примерно 300 километров сети в ближайшие три года предусмотрено. Однако оставшиеся участки, включая направления Огре — Айзкраукле и Земитаны — Скулте, пока остаются без необходимого финансирования.

Деньги на их модернизацию планируется искать в европейских фондах после 2028 года. Причина — перераспределение ранее предусмотренных средств на другие железнодорожные проекты.

Почему деньги решили направить к аэропорту

Первоначально европейское финансирование предназначалось для модернизации существующей железнодорожной инфраструктуры, включая Айзкраукльское направление и продление электрификации до Крустпилса. Однако планы изменились после пересмотра проекта Rail Baltica.

Станция у Рижского аэропорта уже строится, но первоначально предусмотренная международная трасса через нее на данном этапе реализована не будет из-за высокой стоимости проекта.

Возникла проблема: построенная инфраструктура могла остаться без практического применения. Чтобы этого избежать, было решено создать железнодорожное соединение между центром Риги и аэропортом по путям привычной для Латвии ширины колеи. На это и перенаправляют часть средств, ранее предназначенных для обновления существующей сети.

Министр сообщения Рихардс Козловскис объяснил решение необходимостью обеспечить использование уже построенных объектов.

«Была проделана большая работа, чтобы фактически добиться хоть какой-то функциональности. Чтобы обеспечить и сообщение, и возможность создать действующую станцию в Рижском аэропорту, где сейчас находится просто бетонное сооружение», — заявил министр.

В Latvijas dzelzceļš также не считают перераспределение денег потерей для железнодорожной отрасли.

«Нас кто-то ограбил? Нет. Мы скорее рассматриваем это сейчас как функциональную задачу», — сказал Гринбергс.

На новые железнодорожные проекты выделят 264 миллиона евро

Общее финансирование 264 млн € Latvijas dzelzceļš 131 млн € Eiropas dzelzceļa līnijas 133 млн € Планируемое время до аэропорта 12 минут

Из общей суммы 131 миллион евро получит Latvijas dzelzceļš. Средства предусмотрены на строительство и реконструкцию железнодорожных путей, замену контактной сети и создание соединения с аэропортом.

Еще 133 миллиона евро направят компании Eiropas dzelzceļa līnijas, отвечающей за реализацию Rail Baltica. Эти деньги предназначены для завершения строительства станции аэропорта и части железнодорожных насыпей.

До аэропорта за 12 минут, но билет будет стоить около 8 евро

По новым путям к аэропорту предполагается пустить электропоезда Škoda компании Pasažieru vilciens. Согласно предварительным расчетам, дорога от Рижского центрального вокзала до аэропорта займет всего 12 минут. Планируется, что поезда будут курсировать дважды в час.

Однако государство не собирается субсидировать это направление, поэтому стоимость поездки для пассажиров окажется заметно выше обычных городских тарифов. Предварительно билет оценивается примерно в 8 евро.

При этом поезда могут начать курсировать только к 2030 году, поэтому окончательная цена еще может измениться.

«В год при такой частоте движения можно было бы перевозить до двух миллионов пассажиров», — рассказал Нешпорс.

На Рижском вокзале тоже построили инфраструктуру без путей

Часть перераспределенных средств направят также на создание железнодорожных путей и подъездов к южной части Рижского центрального вокзала. Эта инфраструктура возводилась в рамках Rail Baltica, однако сейчас поезда не могут использовать построенную станцию из-за отсутствия необходимого соединения с действующей железнодорожной сетью.

Ранее на завершение этого объекта уже перенаправили 74 миллиона евро, предназначавшихся для развития инфраструктуры аккумуляторных поездов на неэлектрифицированных маршрутах. Предполагается, что поезда смогут заезжать на новую часть вокзала в 2028 году.

В компании Eiropas dzelzceļa līnijas не считают сложившуюся ситуацию ошибкой планирования. Член правления предприятия Давис Блаус пояснил, что изначально инфраструктура проектировалась для европейской колеи шириной 1435 миллиметров.

По его словам, Rail Baltica реализуется отдельными этапами в зависимости от доступного финансирования.

«Это не деньги, потраченные впустую, поскольку сейчас необходимо понимать, как реализуется этот проект. Финансирование выделяется фрагментарно», — заявил Блаус.

Новые поезда придется ждать еще несколько лет

Проблемы железнодорожной инфраструктуры не ограничиваются контактной сетью. На неэлектрифицированных маршрутах Латвии продолжают использоваться устаревшие дизельные поезда, с которыми также происходят технические инциденты.

В перспективе их планируется заменить современными аккумуляторными составами. Однако поставка таких поездов ожидается только примерно через четыре года.

Таким образом, одновременно с поиском средств для завершения объектов Rail Baltica Латвии предстоит решать проблему старения существующей железнодорожной сети. И хотя часть контактной сети уже модернизируется, обновление остальных участков теперь зависит от того, удастся ли найти новое европейское финансирование после 2028 года.