Кто принимает решение об эвакуации? Как государство сообщит об этом жителям? Есть ли у каждого края уже свои пути эвакуации? И почему часть этой информации не публикуется? - Ответы на эти вопросы эксперт дает LA.lv.

Кто на самом деле примет решение об эвакуации?

Если в Латвии в случае войны или военной угрозы будет объявлена эвакуация, кто именно примет решение — государство, самоуправление, армия, полиция или VUGD?

“Эта сфера довольно строго регламентирована, постараюсь кратко объяснить. Уровень принятия решения зависит от масштаба угрозы и объявленного правового режима. В случае эвакуации государственного масштаба решение примет Кабинет министров. В случае военной угрозы будут задействованы Министерство обороны и Национальные вооружённые силы.

В свою очередь, решение об эвакуации конкретной территории или края в пределах своей компетенции примет соответствующее самоуправление, председатель думы самоуправления или комиссия гражданской обороны самоуправления. Центр управления кризисами — это координирующий орган, который обеспечивает сотрудничество всех служб — правительства, армии и оперативных служб.

Государственная пожарно-спасательная служба будет на практике планировать, организовывать и руководить работами по гражданской обороне и спасению, а также координировать ход эвакуации на месте. Государственная полиция и Земессардзе/NBS будут обеспечивать общественный порядок, регулировать движение, охранять эвакуированные территории и помогать проведению эвакуации.”

Где искать информацию, если ситуация становится опасной?

“В кризисных ситуациях нужно следить только и исключительно за официальной информацией.

На это есть несколько причин. Первая — риски дезинформации. С началом кризиса будет много дезинформации, даже не из злого умысла, такова человеческая природа — распространять слухи. В эпоху социальных сетей это уже становится опасным. Во-вторых, официальные каналы будут располагать самой новой и самой оперативной информацией о повреждениях дорог, пробках, вместимости мест эвакуации и т. д.

Я убеждён, что после последней бури неполадка с Latvijas Radio тоже была устранена, и впредь нам не придётся сталкиваться с чем-то подобным. СМИ, где следует искать информацию, — это Latvijas Radio, LSM.lv, Latvijas Televīzija, Sargs.lv, VUGD.gov.lv. Вероятно, частные радиостанции и телеканалы тоже будут дублировать эту информацию. Но первоисточник всегда лучше.

Кроме того, есть ряд приложений — приложение VUGD 112 Latvija, приложение Государственной полиции “Mana drošība” и приложения региональных муниципальных полиций, а также у других самоуправлений уже есть свои приложения.

Не забываем также о сиренах и сообщениях сотового вещания. Когда начинают звучать сирены, нужно включить радио или проверить приложение VUGD. В свою очередь, в сообщениях сотового вещания будет содержаться много информации.

Большая ошибка в том, что люди отключают сообщения сотового вещания. Они приходят не так уж часто и достаточно важны, чтобы обращать на них внимание.

На месте нужно следовать указаниям оперативных служб (полиции, VUGD, NBS) и представителей самоуправления.

Подводя всё вместе, каналов информации достаточно много, чтобы суметь охватить большую часть общества, и здесь уже будет выбор самого человека — прислушаться или проигнорировать это.”

Есть ли у каждого края уже свой маршрут эвакуации?

Разработаны ли в Латвии на данный момент конкретные маршруты эвакуации для разных краёв? “Да, маршруты и логистика планируются. Может ли человек сейчас что-то увидеть? Я скажу — немного, и на это есть свои причины.

Государство и каждое самоуправление разрабатывают свои планы гражданской обороны (CAP) в соответствии со своей спецификой. В эти планы включаются также пункты с путями и направлениями эвакуации, местами сбора, пунктами приёма в своём и других самоуправлениях, увязка с государственным планом и тому подобное.

Часть планов гражданской обороны самоуправлений доступна публично, но конкретные планы действий не публикуются, и на это есть несколько важных причин.

В случае войны или военной угрозы предварительная публикация конкретных маршрутов эвакуации раскрыла бы противнику, где будет перемещаться большое количество людей. Это, в свою очередь, может быть использовано для совершения терактов против гражданского населения.

Военная и оперативная ситуация может быстро меняться. В случае вторжения конкретная дорога или мост могут быть повреждены или стать опасными.

Подобное может быть и в случае крупных наводнений — какую-то дорогу размывает, и весь маршрут приходится менять. Поэтому маршруты корректируются в реальном времени с учётом оперативной обстановки.

Если я не провёл подготовительную работу и не спланировал свои пути эвакуации заранее со всеми запасными вариантами, тогда безопаснее будет полагаться на те пути, которые будут официальными.”

Почему важно уже сейчас знать, где получать информацию?

Объяснение Мартиньша напоминает, что эвакуация — это не просто сложить вещи в автомобиль и уехать из дома. В кризисной ситуации одновременно может перемещаться очень много людей, а доступность и безопасность дорог могут меняться чрезвычайно быстро.

Поэтому одна из важнейших подготовительных мер, которую каждый может предпринять уже сейчас, — убедиться, что на телефоне работают экстренные оповещения, доступно приложение 112 Latvija и известно, где искать официальную информацию. Государственная пожарно-спасательная служба также напоминает, что в случае эвакуации жителям следует двигаться в указанном направлении и соблюдать указания ответственных служб.