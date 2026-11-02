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Идет сбор подписей за отмену транспортного налога. Что она даст? 1 378

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2026
grani.lv
Изображение к статье: заправка

На платформе ManaBalss.lv опубликована инициатива, предлагающая отменить ежегодный налог на эксплуатацию транспортных средств для частных автовладельцев и включить его в стоимость топлива. В чем заключается предложение?

Сейчас владельцы автомобилей должны ежегодно платить транспортный налог, размер которого зависит от характеристик транспортного средства. При этом сумма не зависит напрямую от того, насколько часто используется автомобиль и сколько километров проезжает его владелец.

Предлагаемая инициатива предусматривает другой подход: полностью отменить ежегодный налог для физических лиц, а соответствующую налоговую нагрузку включить в уже существующий акцизный налог на топливо. Таким образом, оплата будет происходить постепенно – при каждой заправке автомобиля.

Какие преимущества видят авторы инициативы?

  • Более справедливая система оплаты. Те, кто чаще пользуется автомобилем и потребляет больше топлива, будут вносить больший вклад в содержание дорожной инфраструктуры. Владельцы автомобилей, которые ездят редко, смогут платить меньше.

  • Меньше обязательных расходов. Владельцам не придётся отдельно оплачивать ежегодный транспортный налог, в том числе за автомобиль, которым пользуются лишь время от времени.

  • Снижение административной нагрузки. Оплата налога будет автоматически включена в стоимость топлива, без необходимости отдельно следить за ежегодным платежом.

  • Опыт соседних стран. В обосновании инициативы приводится пример Литвы и Эстонии, где, по утверждению авторов, применяется похожий принцип включения соответствующей налоговой нагрузки в стоимость топлива.

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#Эстония #Литва #автомобили #инициатива
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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