На платформе ManaBalss.lv опубликована инициатива, предлагающая отменить ежегодный налог на эксплуатацию транспортных средств для частных автовладельцев и включить его в стоимость топлива. В чем заключается предложение?
Сейчас владельцы автомобилей должны ежегодно платить транспортный налог, размер которого зависит от характеристик транспортного средства. При этом сумма не зависит напрямую от того, насколько часто используется автомобиль и сколько километров проезжает его владелец.
Предлагаемая инициатива предусматривает другой подход: полностью отменить ежегодный налог для физических лиц, а соответствующую налоговую нагрузку включить в уже существующий акцизный налог на топливо. Таким образом, оплата будет происходить постепенно – при каждой заправке автомобиля.
Какие преимущества видят авторы инициативы?
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Более справедливая система оплаты. Те, кто чаще пользуется автомобилем и потребляет больше топлива, будут вносить больший вклад в содержание дорожной инфраструктуры. Владельцы автомобилей, которые ездят редко, смогут платить меньше.
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Меньше обязательных расходов. Владельцам не придётся отдельно оплачивать ежегодный транспортный налог, в том числе за автомобиль, которым пользуются лишь время от времени.
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Снижение административной нагрузки. Оплата налога будет автоматически включена в стоимость топлива, без необходимости отдельно следить за ежегодным платежом.
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Опыт соседних стран. В обосновании инициативы приводится пример Литвы и Эстонии, где, по утверждению авторов, применяется похожий принцип включения соответствующей налоговой нагрузки в стоимость топлива.
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