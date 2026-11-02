На платформе ManaBalss.lv опубликована инициатива, предлагающая отменить ежегодный налог на эксплуатацию транспортных средств для частных автовладельцев и включить его в стоимость топлива. В чем заключается предложение?

Сейчас владельцы автомобилей должны ежегодно платить транспортный налог, размер которого зависит от характеристик транспортного средства. При этом сумма не зависит напрямую от того, насколько часто используется автомобиль и сколько километров проезжает его владелец.

Предлагаемая инициатива предусматривает другой подход: полностью отменить ежегодный налог для физических лиц, а соответствующую налоговую нагрузку включить в уже существующий акцизный налог на топливо. Таким образом, оплата будет происходить постепенно – при каждой заправке автомобиля.

Какие преимущества видят авторы инициативы?