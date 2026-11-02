Пока PIN-код в голове, карта в руках и банкомат поблизости, проблем нет, но ситуация, пережитая Ингой, подтверждает, как в совершенно понятной ситуации вдруг всё может резко измениться.

Вспоминая недавно пережитое, Инга отмечает, что в конце концов из-за всего случившегося не только сама почувствовала себя виноватой, но и полной дурой. Но что же на самом деле произошло?

«Ехала с кладбища, остановилась у банкомата снять деньги. И вдруг наступило полное помутнение мозга, ну такой тотальный black out. Забыла PIN-код. Три раза ввела неправильно, и карта была заблокирована. Ладно, сама виновата, не отрицаю. Отправляюсь в филиал Swedbank в Вентспилсе в надежде, что в XXI веке такую ситуацию можно решить оперативно. Однако здесь понимание этого понятия весьма отличается», — рассказывает женщина.

Сначала она узнала, что новую карту сможет получить только где-то в ноябре (случай произошёл 30 октября), затем выяснила, что и временную карту получить не сможет, потому что там очереди якобы ненормальные, а снять наличные в самом филиале банка невозможно, потому что там нет кассы.

Так и возник вполне логичный вопрос — что именно филиалы банка (и конкретно — филиал в Вентспилсе) предлагают людям? Только банковскую атмосферу и консультации?

«Спрашиваю, что же мне делать? Отвечают — может, есть какой-нибудь родственник, которому я могу перевести деньги, и он отдаст их наличными? Замечаю, что живу не в городе, а в 40 км от него. Фантастический совет. Девушка на информационном пункте вежливая, вижу, что и сама чувствует себя неловко из-за этого абсурда. Уходит посоветоваться с коллегами. И тогда слышу с другой стороны весьма недвусмысленный комментарий, что сама же я и виновата, потому что не понимаю, что ввожу. Остальные эпитеты, адресованные в мою сторону, оставлю при себе», — разочарована Инга.

Она не отрицает, что виновата, сама забыла PIN-код, однако такое может случиться с каждым. Она не ожидала каких-то привилегий, понимая, что новую карту нужно ждать, но банк не может предложить ни одного решения, как человеку получить доступ к деньгам, когда они действительно нужны. Новая карта придёт только в середине ноября.

«И вопрос не в том, что я забыла PIN. Вопрос в том — банк это только место, где хранить мои деньги, или всё же поставщик услуг, который способен помочь и тогда, когда что-то идёт не так? Сегодняшний опыт заставляет думать, что банку клиент нужен лишь до тех пор, пока всё происходит по конкретному алгоритму. Как только возникает реальная ситуация, алгоритм поднимает руки и уходит на обед!»

Инга рассказывает, что это произошло в «Swedbank», но в данном случае это даже не имеет особого значения, потому что во всех банках ситуация похожая. Цифровые кошельки привели нас в немного неудобную ситуацию, когда люди могут не получить доступ к своим деньгам.