С 1 ноября в Юрмале вступили в силу сезонные правила, разрешающие посещать пляжи Рижского залива с собаками. Гулять с питомцами у моря можно до 31 марта включительно, однако животные обязательно должны находиться на поводке.
В Юрмале с наступлением осенне-зимнего сезона вновь разрешено посещать морской пляж с собаками. Соответствующее правило действует с 1 ноября по 31 марта, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Юрмальского самоуправления.
Таким образом, в течение пяти месяцев владельцы собак могут гулять со своими питомцами по побережью Рижского залива в пределах города.
При этом необходимо соблюдать обязательное условие: собака должна находиться на поводке на протяжении всего пребывания на пляже.
Летом действует запрет
В теплое время года правила меняются.
С 1 апреля по 31 октября на пляжах Юрмалы запрещено находиться с домашними животными, выгуливать их и разрешать им купаться в море.
Как поясняет самоуправление, ограничения связаны с большим количеством отдыхающих в весенне-летний сезон.
Запрет призван обеспечить санитарную чистоту пляжей, соблюдение гигиенических требований и качество воды в официальных местах купания. Кроме того, ограничения направлены на обеспечение безопасности посетителей пляжа.
Кто следит за соблюдением правил?
Контроль за выполнением требований осуществляет полиция Юрмальского самоуправления.
Возможность прогулок с домашними животными на морском побережье в холодное время года предусмотрена обязательными правилами города о содержании домашних животных.
Таким образом, владельцы собак могут пользоваться пляжами Юрмалы для прогулок до конца марта. С 1 апреля сезонный запрет вновь вступит в силу.
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