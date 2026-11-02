С 1 ноября в Юрмале вступили в силу сезонные правила, разрешающие посещать пляжи Рижского залива с собаками. Гулять с питомцами у моря можно до 31 марта включительно, однако животные обязательно должны находиться на поводке.

В Юрмале с наступлением осенне-зимнего сезона вновь разрешено посещать морской пляж с собаками. Соответствующее правило действует с 1 ноября по 31 марта, сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию Юрмальского самоуправления.

Таким образом, в течение пяти месяцев владельцы собак могут гулять со своими питомцами по побережью Рижского залива в пределах города.

При этом необходимо соблюдать обязательное условие: собака должна находиться на поводке на протяжении всего пребывания на пляже.

Летом действует запрет

В теплое время года правила меняются.

С 1 апреля по 31 октября на пляжах Юрмалы запрещено находиться с домашними животными, выгуливать их и разрешать им купаться в море.

Как поясняет самоуправление, ограничения связаны с большим количеством отдыхающих в весенне-летний сезон.

Запрет призван обеспечить санитарную чистоту пляжей, соблюдение гигиенических требований и качество воды в официальных местах купания. Кроме того, ограничения направлены на обеспечение безопасности посетителей пляжа.

Кто следит за соблюдением правил?

Контроль за выполнением требований осуществляет полиция Юрмальского самоуправления.

Возможность прогулок с домашними животными на морском побережье в холодное время года предусмотрена обязательными правилами города о содержании домашних животных.

Таким образом, владельцы собак могут пользоваться пляжами Юрмалы для прогулок до конца марта. С 1 апреля сезонный запрет вновь вступит в силу.