Хирурги Рижской Восточной клинической университетской больницы провели сложную семичасовую операцию пациенту, который из-за тяжелого заболевания полностью утратил проходимость пищевода. Врачи сформировали новый пищевод из тканей его собственного желудка. Уже на восьмой день после вмешательства пациента выписали домой, а сейчас он снова может полноценно питаться.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице успешно провели сложную реконструктивную операцию, позволившую вернуть пациенту возможность самостоятельно принимать пищу после длительного тяжелого заболевания.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на больницу, во время операции, продолжавшейся около семи часов, хирурги удалили необратимо поврежденный пищевод и сформировали вместо него новый — из тканей собственного желудка пациента.

Вмешательство было выполнено малоинвазивным методом. Уже через восемь дней пациент смог покинуть больницу, а сейчас вернулся к привычной повседневной жизни.

Пищевод постепенно сузился до полной непроходимости

Пациент длительное время страдал хроническим воспалением пищевода — эзофагитом. Из-за язвенного процесса ткани постепенно изменялись, а просвет пищевода сужался, пока не стал полностью непроходимым.

Человек практически утратил возможность нормально есть и пить. Кроме того, у него неоднократно развивалась аспирационная пневмония — воспаление легких, возникающее при попадании пищи или слюны в дыхательные пути. С сентября 2024 года по сентябрь 2025 года пациент пять раз проходил лечение в больнице из-за пневмонии.

Врачи пытались сохранить хотя бы частичную проходимость пищевода с помощью эндоскопических процедур расширения — бужирования. С сентября 2025 года по июль 2026 года такие процедуры провели 15 раз. Однако эффект оставался ограниченным: пациент мог принимать лишь небольшое количество жидкости, а нормально питаться по-прежнему не мог.

В итоге ему сформировали гастростому — искусственное отверстие, через которое питание поступало непосредственно в желудок.

Врачи решили создать новый пищевод

После оценки состояния пациента и результатов предыдущего лечения консилиум специалистов Восточной больницы принял решение о реконструктивной операции. Ее провели старший врач Клиники общей и неотложной хирургии Алексей Каминский и руководитель клиники, ассоциированный профессор Игорь Иванов.

По словам Иванова, прежде возможности помощи пациентам с настолько тяжелыми поражениями пищевода были весьма ограниченными. Обычно лечение сводилось к регулярным процедурам расширения пищевода или длительному питанию через искусственно созданное отверстие.

В данном случае врачи применили малоинвазивный метод реконструктивной хирургии, который используется в том числе при лечении онкологических заболеваний. Главным результатом операции, подчеркнул Иванов, стало восстановление возможности полноценно питаться и возвращение пациента к обычной жизни.

Как из желудка сформировали новый пищевод?

Подготовка к операции проходила в несколько этапов. Сначала хирурги закрыли гастростому и восстановили анатомическую целостность желудка, чтобы впоследствии использовать его ткани для реконструкции пищевода. На время подготовки питание пациента обеспечивалось через тонкую кишку.

Затем состоялась основная операция, которая заняла около семи часов и включала два этапа. На первом, брюшном, этапе хирурги подготовили из желудка тканевую конструкцию, способную заменить пищевод. На втором, грудном, этапе удалили необратимо поврежденный пищевод и выполнили реконструкцию, восстановив путь для прохождения пищи.

Операцию осложнили последствия многолетнего воспаления

По словам Алексея Каминского, вмешательство было технически особенно сложным из-за изменений тканей, вызванных хроническим воспалением и многочисленными предыдущими медицинскими процедурами. Ткани стали плотными и потеряли эластичность. Это затрудняло определение анатомических структур и проведение хирургических манипуляций.

Малоинвазивный подход позволил уменьшить повреждение окружающих тканей, снизить риск осложнений и ускорить восстановление пациента.

В проведении операции участвовала большая команда специалистов. За анестезию и контроль жизненно важных функций отвечала анестезиолог-реаниматолог Марина Цибульска.

На одном из этапов потребовалась однолегочная вентиляция — метод, при котором вентиляция одного легкого временно прекращается, чтобы обеспечить хирургам необходимое пространство для работы в грудной клетке. Эту задачу обеспечил руководитель Службы инвазивной пульмонологии Айнар Зариньш.

Уже на второй день пациент смог пить

Восстановление после операции проходило успешно. Уже на второй день пациент был активен и начал самостоятельно принимать жидкость. В последующие дни он постепенно перешел на полужидкую пищу, а на восьмой день после операции был выписан из больницы.

Сейчас, по информации медиков, пациент полноценно питается и вернулся к привычной жизни.

Врачи отмечают, что важную роль в успешном лечении сыграла подготовка самого пациента. Перед операцией он отказался от курения, а также совместно со специалистами по питанию улучшил свой рацион и увеличил массу тела, чтобы организм был лучше подготовлен к серьезному вмешательству.

Во время послеоперационного визита пациент выразил готовность поделиться своим опытом с другими людьми, которым предстоит подобное лечение.

Новые возможности для пациентов с тяжелыми заболеваниями пищевода

В Восточной больнице подчеркивают, что проведенная операция демонстрирует возможности современной реконструктивной хирургии не только при онкологических заболеваниях, но и при тяжелых доброкачественных поражениях пищевода.

Использование малоинвазивных методов позволяет выполнять сложные вмешательства с меньшей травматизацией тканей и способствует более быстрому послеоперационному восстановлению.