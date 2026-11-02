Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ноябрь порадует солнцем и теплом: синоптики рассказали о погоде в Латвии в понедельник 0 354

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: женщина и пес осенью

В понедельник, 2 ноября, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако во многих местах облака ненадолго рассеются и выглянет солнце. Температура воздуха достигнет +6…+11 градусов, а небольшие дожди ожидаются главным образом в Курземе.

Первый понедельник ноября в Латвии будет относительно теплым и преимущественно сухим. Хотя облачность сохранится на большей части территории страны, местами появятся солнечные прояснения.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков, небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах, преимущественно в Курземе.

Ветер останется слабым, а температура воздуха в дневные часы составит от +6 до +11 градусов. Самая теплая погода ожидается на побережье Курземе.

Какая погода будет в Риге

В столице понедельник пройдет без существенных осадков. Небо будет преимущественно облачным, но временами возможно появление солнца.

При слабом южном ветре воздух прогреется примерно до +8 градусов.

Почему погода будет спокойной

Погодные условия в Латвии определяет область высокого атмосферного давления, благодаря которой ожидаются слабый ветер и небольшое количество осадков.

Таким образом, начало рабочей недели пройдет без значительных погодных изменений: ноябрьская облачность сохранится, но сильных дождей и ветра синоптики не прогнозируют.

×
#Рига #погода #ветер #Латвия #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пересадка Эксклюзив!
Изображение к статье: опоры моста rail baltica
Изображение к статье: Теплоцентраль Ziepniekkalns обеспечивает почти 30-тысячный микрорайон. Эксклюзив!
Изображение к статье: Артемий Антиохийский, Артемий Веркольский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: воробей под дождем
Наша Латвия
Изображение к статье: человек под зонтом
Наша Латвия
Изображение к статье: осенний лист
Наша Латвия
Изображение к статье: опавшие листья на траве
Наша Латвия
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: воробей под дождем
Наша Латвия
Изображение к статье: человек под зонтом
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео