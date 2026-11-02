В понедельник, 2 ноября, в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, однако во многих местах облака ненадолго рассеются и выглянет солнце. Температура воздуха достигнет +6…+11 градусов, а небольшие дожди ожидаются главным образом в Курземе.

Первый понедельник ноября в Латвии будет относительно теплым и преимущественно сухим. Хотя облачность сохранится на большей части территории страны, местами появятся солнечные прояснения.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков, небольшие осадки возможны лишь в отдельных районах, преимущественно в Курземе.

Ветер останется слабым, а температура воздуха в дневные часы составит от +6 до +11 градусов. Самая теплая погода ожидается на побережье Курземе.

Какая погода будет в Риге

В столице понедельник пройдет без существенных осадков. Небо будет преимущественно облачным, но временами возможно появление солнца.

При слабом южном ветре воздух прогреется примерно до +8 градусов.

Почему погода будет спокойной

Погодные условия в Латвии определяет область высокого атмосферного давления, благодаря которой ожидаются слабый ветер и небольшое количество осадков.

Таким образом, начало рабочей недели пройдет без значительных погодных изменений: ноябрьская облачность сохранится, но сильных дождей и ветра синоптики не прогнозируют.