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Октябрь этого года - третий самый теплый в истории метеонаблюдений в Латвии 0 73

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2026
LETA
Изображение к статье: желтые кусты
ФОТО: LETA

Прошлый месяц стал третьим самым теплым октябрем в истории метеорологических наблюдений в Латвии, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха в октябре составила +9,5 градуса, что на 2,7 градуса выше нормы, и таким же теплым октябрь был в 2006 году. Самым теплым в истории метеонаблюдений был октябрь 1967 года, когда средняя температура составила +9,9 градуса, а вторым самым теплым - октябрь 2020 года, средняя температура которого была на одну десятую градуса ниже.

Минимальная температура воздуха в прошлом месяце составила -3 градуса и была зарегистрирована 19 октября в Зосены, а выше всего столбики термометров поднялись 1 октября в Вентспилсе - до +21,6 градуса. Все дни октября, за исключением 19-го числа, были теплее нормы, и в течение месяца были побиты три рекорда максимальной температуры воздуха.

Количество осадков в прошлом месяце в среднем по стране составило 39,5 миллиметра, или 53% от среднего показателя за октябрь 1991-2020 годов. Больше всего осадков выпало в Руцаве - 94 миллиметра, а меньше всего дождей было в Добеле, где количество осадков не превысило 14 миллиметров.

Показатель засухи и влажности на большей части территории Латвии в октябре был в пределах нормы, однако в Земгале, Риге и на отдельных метеостанциях в Курземе и Видземе октябрь был суше нормы.

Средняя относительная влажность воздуха составила 88% - от 85% в Айнажи, Лиепае и Вентспилсе до 92% в Добеле. Самые сильные порывы ветра наблюдались 9 октября в Вентспилсе - 28 метров в секунду.

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#климат #ветер #Латвия #засуха #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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