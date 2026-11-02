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Пассажиры меняются вагонами: Рига хочет построить еще 9 пересадочных пунктов 4 2838

Наша Латвия
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: пересадка

Вот такой вот «пункт мобильности» у станции Торнякалнс…

ФОТО: BB.LV/AI

До 2030 года столичный магистрат собирается устроить еще девять новых пунктов мобильности (мест пересадки с одного транспорта на другой) возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта.

Рижская дума одобрила реализацию новых пунктов мобильности, которые должны дополнить уже построенную сеть из 15 таких пунктов у железнодорожных станций и остановок.

Например, такой пункт собираются устроить с южной стороны Центрального вокзала — поближе к автовокзалу.

Пересадочные пункты депутаты намерены также создать рядом со станциями и остановочными пунктами «Агенскалнс» (у больницы Страдыня; самой станции еще вообще нет, она запланирована в рамках проекта «Рейл Балтика»), «Даугмале», «Депо Засулаукс», «Иманта», «Засулаукс», «Торнякалнс», «Югла» и «Яняварты».

Цель проектов — развитие многофункциональной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта и улучшить ее связь с городским общественным транспортом, пешеходной, велосипедной инфраструктурой и инфраструктурой микромобильности.

Общие планируемые расходы на десять новых пунктов мобильности — до 26,6 млн евро, из которых финансирование Европейского фонда регионального развития предусмотрено в размере почти 15 млн евро.

В том числе на интеграцию южной стороны Центрального железнодорожного вокзала и Рижского международного автовокзала в городскую среду в общей сложности предусмотрено до 11,9 млн евро. На развитие остальных восьми пунктов мобильности — до 14,7 млн евро.

По факту вопрос не в том, сколько шагов пройти от поезда до автобуса, а в том, как согласованы расписания. Например, сейчас поезд-экспресс Тукумс — Рига прибывает в Торнякалнс ко второй платформе в 7:40, а поезд Рига — Елгава отправляется от второй платформы Торнякалнса в 7:39. Машинист елгавского поезда не ждет пассажиров, желающих пересесть из тукумского. Тут не требуется ни пунктов мобильности, ни зарывать миллионы в землю, а всего лишь сделать три шага от одного края платформы до другого — от одного поезда до другого — и продолжить поездку.

На предложение отправлять из Торнякалнса елгавский поезд хоть на пару минут позже, чтобы пассажиры могли пересесть (многие пересаживающиеся едут всего один перегон — до остановки «Биерини/Детская больница»), «Пассажирский поезд», к сожалению, ответил, что подобного согласования не планируется, хотя в будущем все может быть.

А пока пассажиры, не успевшие на поезд, галопом взбегают по крутой улице Вилкайнес, преодолевая 31 ступеньку, ведущую к трамвайной остановке. А трамвай отправляется в… 7:43… Следующий трамвай — через 25 минут, следующий поезд — через час. То есть для пассажиров это ежедневный бег с нервотрепкой и препятствиями — успеешь или не успеешь…

Как пункт мобильности поможет перевозчику «Пассажирский поезд» отправить поезд на Елгаву от одной и той же платформы не в 7:39, а после прибытия тукумского поезда в 7:40? Пока же пассажиры, прибывающие тукумским поездом в 7:40, видят, как закрываются двери елгавского поезда и он у них на глазах отправляется, сверкая задними габаритными огнями…

Так что для решения проблемы этого «пункта мобильности» нужны не миллионы, а просто проблеск мысли инженера-графиста: сдвинуть время отправления елгавского поезда на 1–2 минуты и отметить красным цветом в расписании его машиниста, что в Торнякалнсе он должен дождаться и «принять на свой борт» пассажиров из тукумского поезда. Все!

Но пока у «государства в государстве», как называют железную дорогу, вероятно, не оказалось таких проблесков мысли. Зато «осваивающих миллионы» — хоть пруд пруди… Потому что они сами, похоже, общественным транспортом не ездят и о существовании подобных проблем, вероятно, даже и не догадываются.

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#Рига #инфраструктура #пассажиры #финансирование #общественный транспорт
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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