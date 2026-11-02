Пять восточных краев Латвии, непосредственно граничащих с Россией, решили создать общество, чтобы эффективнее представлять интересы своих жителей и предпринимателей и добиваться целенаправленной государственной поддержки, сообщила специалист по связям с общественностью Алуксненского краевого самоуправления Эвита Аплока.

О создании общества в понедельник в Лудзенском крае договорились руководители самоуправлений Алуксненского, Аугшдаугавского, Балвского, Лудзенского и Краславского краев.

Руководители самоуправлений подчеркивают, что эти приграничные края находятся в непосредственной близости от латвийско-российской границы и наиболее остро ощущают геополитические риски, ухудшение демографической ситуации, отток рабочей силы и экономические трудности.

Обеспокоенность и неуверенность жителей приграничных регионов на востоке Латвии растут с каждым днем, и это связано не только с геополитической напряженностью, но и с преобладающим ощущением, что государство о них забыло, подчеркивают руководители самоуправлений.

"Без немедленной и целенаправленной поддержки правительства почти невозможно сохранить уверенность в том, что в этот критический момент мы вообще нужны своему государству. Мы не можем больше ждать. Нужно действовать", - заявил мэр Алуксне Дзинтарс Адлерс.

Он выразил надежду, что новое правительство "проявит реальную политическую волю и решимость, ликвидирует региональную несправедливость и реально, а не только на словах, укрепит восточную границу Латвии и всего Европейского союза".

Цель самоуправлений - уменьшить длительное региональное неравенство и разрыв между качеством жизни в приграничных краях и в столице, добиться, чтобы была услышана потребность приграничных самоуправлений в целенаправленной, адаптированной именно к специфике региона программе поддержки экономики и в облегченных условиях для реализации проектов поддержки предпринимательства.

Самоуправления положительно оценивают принятый Сеймом закон о восточной территории Латвии, но подчеркивают, что одних документов недостаточно.

Для укрепления приграничных регионов необходимы реальные, немедленные и целенаправленные действия, обеспечивающие также финансирование. В противном случае продолжится отток населения из приграничных краев, что негативно скажется на экономике, парализуя деятельность местных предприятий и препятствуя приходу новых инвесторов, указывают местные власти.