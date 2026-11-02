С 2 по 13 ноября Лигатненские природные тропы в Национальном парке Гауя будут закрыты для посетителей по рабочим дням. Причина — косметический ремонт информационного центра. Однако в выходные, 7 и 8 ноября, тропы продолжат принимать гостей.

Лигатненские природные тропы (Līgatnes dabas takas), расположенные на территории Национального парка Гауя, временно изменят режим работы.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на специалиста по коммуникации Управления охраны природы Байбу Ралле, с понедельника, 2 ноября, по пятницу, 13 ноября, посещение троп по рабочим дням будет невозможно.

Ограничения связаны с проведением косметического ремонта в информационном центре.

Когда можно посетить тропы?

Несмотря на временное закрытие, в ближайшие выходные природные тропы будут доступны для посетителей. В субботу и воскресенье, 7 и 8 ноября, они будут открыты с 10:00 до 16:00.

При этом ранее запланированные занятия по природоведению для школьников состоятся даже в период ремонтных работ. Информационный центр продолжит обслуживать посетителей дистанционно.

Более полувека знакомства с природой Латвии

Лигатненские природные тропы были созданы в 1975 году на территории с многочисленными лесистыми оврагами. Их главная задача — познакомить посетителей с дикими животными, обитающими в Латвии, показать разнообразие местной природы и объяснить важность ее сохранения.

Помимо прогулок и наблюдения за животными, здесь проводятся образовательные мероприятия, посвященные местной фауне, поведению животных и их роли в экосистеме.